Rechaza Martín Casio violencia política en contra de Evelia Franchini

El diputado local de Zacatecas, Martín Álvarez Casio, negó que haya ejercido violencia política contra la secretaria de Planeación Municipal, Evelia Díaz Franchini, afirmó que el señalamiento público en su contra se basa en una resolución administrativa definitiva, no en posturas personales ni en razones políticas de género.

El funcionario indicó que el caso fue analizado por el Órgano Interno de Control del congreso estatal, instancia que determinó la existencia de una falta administrativa y ordenó el reintegro de recursos públicos. Señaló que el convenio vigente para devolver cerca de 100 mil pesos confirma que se trata de un asunto institucional documentado.

El representante de Morena puntualizó que como diputado no cuenta con atribuciones para imponer sanciones ni intervenir en procedimientos administrativos. Explicó que tras detectarse una posible irregularidad, se presentó la denuncia correspondiente y fue la autoridad correspondiente la encargada de investigar y emitir una resolución conforme a la ley.

Álvarez Casio subrayó que el caso no responde a cuestiones personales, partidistas ni de género, sino a la obligación de transparentar el uso de los recursos públicos.

