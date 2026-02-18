Salomón Jara reestructura su equipo de trabajo para eliminar conflictos de interés

El Gobernador Salomón Jara Cruz reestructuró su equipo de trabajo, tomando en cuenta las opiniones del pueblo oaxaqueño que al parecer aún no se siente plenamente satisfecho. Señala esta acción como punto de partida de una nueva etapa de mayor exigencia y responsabilidad.

“Han presentado su renuncia aquellas personas cuya participación en el gobierno ha generado malestar social, con lo cual queda eliminado cualquier posible conflicto de interés que afecte la credibilidad y la confianza en el gobierno”, señaló.

Informó que a partir de este miércoles se integran al gabinete:

Sildia Mecott Gómez como secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones

Félix Quiroz Javier como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Fernanda Chávez Cruz como secretaria de Educación Pública

Rogelia González Luis como secretaria de las Mujeres.

Víctor Vásquez Castillejos como secretario de Interculturalidad Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas

Luis Alberto Sosa Castillo como director del Registro Civil

Juan Manuel García Cañas como director de Vivienda Bienestar

Sergio López Sánchez como director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca.

Alba Velasco Armas como directora del Instituto de la Juventud

Carlos López Jarquín como director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca

Delfina Guzmán Díaz como directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

Vania Rosalía Bautista como directora de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.

“Estos nuevos nombramientos corresponden exclusivamente a criterios técnicos, trayectoria limpia y búsqueda de resultados. Gobernar es escuchar, gobernar es mejorar, gobernar es servir” declaró el gobernador.

Por ultimo dijo que con el objetivo de atender las preocupaciones del pueblo se implementará un nuevo código estatal de integridad pública, la revisión externa de procesos administrativos en áreas sensibles, un mecanismo permanente de evaluación de desempeño del gabinete y la auditoría de este cada 6 meses.