Se mantienen desperfectos en el Mercado San Luis 400

Deterioro del Mercado San Luis 400

El deterioro en la infraestructura del mercado San Luis 400 volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que el inmueble pase a manos del municipio. El alcalde San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, expresó que su gobierno está dispuesto a hacerse cargo de la administración, aunque subrayó que las facultades del Ayuntamiento son mínimas debido a que el edificio es propiedad estatal.

Uno de los principales inconvenientes detectados es una fuga de aguas residuales, cuya reparación comenzó en días anteriores. El alcalde detalló que las labores han implicado coordinación institucional por la condición legal del predio, al ser el único mercado que pertenece al estado.

Asimismo, el edil señaló que el lugar muestra un desgaste importante y registra un alto número de locales vacíos, situación que repercute en la actividad económica de la zona. Pese a ello, consideró que el mercado podría recuperarse con una intervención adecuada, ya que cuenta con ventajas por su ubicación y estructura.

Galindo agrego que anteriormente se han sostenido conversaciones para abordar el tema de la municipalización; no obstante, todavía no se ha formalizado un acuerdo. Enfatizó que el interés del Ayuntamiento está sostenido con la intención de rehabilitar el mercado y reactivar su funcionamiento.

