Secretaría de Seguridad de Morelos detiene a mujer presuntamente vinculada a grupo delictivo

Secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, destacó la detención de Marlen Burgos, presunta integrante del grupo delictivo "La Empresa"

En el combate a la delincuencia organizada en el estado de Morelos, autoridades reportan avances, así como un saldo blanco durante la temporada de carnavales en la entidad.

Al respecto, Miguel Ángel Urrutia Lozano, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que en un operativo realizado durante la madrugada en el municipio de Totolapan, autoridades integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad detuvieron a una mujer presuntamente vinculada a un grupo delictivo que operaba en la zona oriente del estado.

Urrutia Lozano, puntualizó que en el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de corporaciones policiacas locales.

En conferencia de prensa destacó que durante el despliegue se aseguraron diversas dosis de droga y se cumplimentó una orden de aprehensión contra Marlen Burgos, señalada como presunta integrante del grupo delictivo conocido como “La Empresa” y considerada generadora de violencia en la región.

Con base en información de las autoridades se precisó que la orden judicial fue emitida por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la delincuencia organizada.

El funcionario estatal enfatizó que las acciones de seguridad continúan, ya que se investiga el presunto uso de mototaxis para distribuir drogas, además de que existen otras dos órdenes de aprehensión pendientes contra posibles implicados.

Precisó que la Fiscalía General estatal será la instancia encargada de determinar la situación jurídica de la detenida, y resaltó que en los últimos 15 días han sido capturadas 27 personas por delitos como extorsión, robo y tráfico de drogas, además de la detención de un individuo relacionado con el homicidio de un agente de tránsito en el municipio de Jiutepec.

Urrutia Lozano subrayó que en territorio morelense se mantiene una estrategia permanente de combate frontal a la delincuencia organizada con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad de la población.

Al respecto, indicó que recientemente se detectó el traslado de una avioneta oculta en un vehículo, caso cuya investigación corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a antecedentes similares registrados años atrás en las inmediaciones de la pista de Tequesquitengo.

En relación a la temporada de carnavales en diversas regiones del estado, mencionó que ésta concluyó con saldo blanco, ello, resultado del trabajo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y los operativos preventivos implementados para salvaguardar a la ciudadanía.