Instituto Electoral de Michoacán ordena a Noroña eliminar videos contra Grecia Quiroz

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) exhortó al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, a retirar partes de dos videos en los que emitió comentarios considerados misóginos en contra de Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y viuda del ex acalde Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Stephany Rodríguez Hernández, consejera jurídica del Ayuntamiento de Uruapan y representante legal de la alcaldesa, informó que el órgano electoral otorgó un plazo de 24 horas al legislador para eliminar fragmentos específicos de dos transmisiones difundidas en su canal de Youtube “GF Norona Oficial”, o bien retirar completamente los materiales. El plazo vence la noche de este jueves.

Mediante el dictamen número IEM-PESV-02-2026, correspondiente al Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), el IEM también ordenó al senador de abstenerse de realizar, directa o indirectamente cualquier acto que implique molestias, hostigamiento o intimidación en perjuicio de la alcaldesa.

