Saldo blanco en festejos patrios de Sinaloa; familias regresaron a espacios públicos

Los festejos patrios realizados en los 20 municipios de Sinaloa registraron saldo blanco hasta la noche del 15 de septiembre, informó la gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien destacó la participación de las familias durante las actividades para conmemorar el inicio de la Independencia de México.

La mandataria estatal realizó este miércoles un balance de las celebraciones y señaló que la presencia de habitantes en plazas y espacios públicos representa un paso para recuperar la convivencia social en la entidad.

Domínguez Nava explicó que las celebraciones se llevaron a cabo en los 20 municipios y que, hasta el momento del reporte, las autoridades no habían registrado incidentes que afectaran el desarrollo de las actividades.

“En los 20 municipios celebraron, pudieron hacer la conmemoración de la Independencia, hasta el momento todo salió bien. En ese sentido, consideramos que teníamos la razón de que teníamos que salir a la calle a recuperar estos espacios”, afirmó.

La gobernadora consideró que la participación de las familias en las actividades patrias es importante porque permite que la población vuelva a utilizar los espacios públicos para convivir y realizar actividades de manera colectiva.

Señaló que el regreso a las plazas y calles para celebrar las fiestas patrias no significa ignorar las circunstancias que actualmente enfrenta Sinaloa. Sin embargo, indicó que la sociedad también necesita avanzar y recuperar actividades que forman parte de la vida cotidiana “Para mí lo más valioso es que quienes decidieron asistir, no importa el número, lo hayan hecho con tranquilidad, hayan disfrutado del espacio público, de esta celebración y que además con esto consolidemos nuestro amor a México, nuestro amor a nuestra patria”, expresó. Domínguez Nava destacó que la tranquilidad con la que se desarrollaron las celebraciones permitió que las familias sinaloenses participaran en las actividades organizadas con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. Las ceremonias del Grito de Independencia se realizaron la noche del 15 de septiembre en los municipios de la entidad. En estos actos, autoridades locales encabezaron las tradicionales arengas y posteriormente se llevaron a cabo distintas actividades para la población.

El balance fue presentado un día después de las celebraciones, cuando las autoridades estatales revisaron el desarrollo de los eventos realizados en las diferentes regiones de Sinaloa. La gobernadora también señaló que uno de los principales objetivos de su administración es avanzar en el restablecimiento de la paz en el estado.

Indicó que esta tarea se realiza en coordinación con el Gobierno federal y sostuvo que las acciones de seguridad deben tener como uno de sus principales objetivos garantizar condiciones de tranquilidad para las nuevas generaciones “La tarea número uno es el restablecimiento de la paz”, afirmó la mandataria estatal.

Domínguez Nava agregó que niñas, niños y jóvenes merecen crecer y desarrollarse en un ambiente de armonía, por lo que consideró necesario mantener los esfuerzos entre las autoridades para mejorar las condiciones de seguridad. La gobernadora destacó que la celebración de las fiestas patrias también permitió reforzar el sentido de pertenencia y la identidad nacional entre quienes participaron en los eventos.

Finalmente, reiteró que la recuperación de los espacios públicos y la convivencia entre las familias forman parte de un proceso que debe continuar, al mismo tiempo que las autoridades mantienen las acciones encaminadas a recuperar la paz en Sinaloa. De esta manera, el gobierno estatal reportó que los festejos patrios realizados en los 20 municipios transcurrieron con saldo blanco hasta la noche del 15 de septiembre, en una jornada en la que las familias volvieron a reunirse en distintos espacios públicos para conmemorar la Independencia de México.