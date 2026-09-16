Desde Puebla, Gaby ‘La Bonita’ Sánchez llama a defender la soberanía y construir el futuro de México

México tiene el derecho de decidir su propio futuro y ninguna potencia extranjera debe determinar cómo debe gobernarse el país, afirmó Gaby “La Bonita” Sánchez, secretaria de Deporte y Juventud de Puebla, durante la Ceremonia Conmemorativa por el 216 Aniversario de la Independencia de México.

La funcionaria participó como oradora oficial en el acto realizado en el Zócalo de la ciudad de Puebla, donde estuvieron presentes representantes de los tres órdenes de gobierno. Durante su discurso, Gaby Sánchez destacó que la construcción del futuro de México debe depender de la voluntad de su población, del trabajo de las instituciones y de la participación libre de la ciudadanía.

La secretaria señaló que el Gobierno del Estado respalda la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a la defensa de la soberanía nacional y al derecho de los mexicanos para decidir la manera en que quieren ser gobernados “El destino nacional corresponde al pueblo de México”, sostuvo la funcionaria al hablar sobre la importancia de mantener la independencia del país frente a otras naciones.

Sánchez explicó que defender la soberanía no significa cerrar las puertas al resto del mundo. Por el contrario, consideró que México debe mantener relaciones de diálogo, comercio y cooperación con otros países, pero siempre desde una posición de independencia y respeto mutuo. Durante la ceremonia, también hizo referencia a distintos episodios de la historia nacional relacionados con invasiones extranjeras. Señaló que la memoria de estos acontecimientos debe servir como una enseñanza para rechazar cualquier forma de imposición y recordar la importancia de resolver las diferencias mediante las vías legales.

La secretaria de Deporte y Juventud también habló sobre el papel de las nuevas generaciones en el desarrollo del país. Afirmó que México necesita el talento de sus jóvenes en diferentes áreas, como la educación, la ciencia, el campo, la cultura y el deporte. En este sentido, señaló que las instituciones tienen la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y tengan oportunidades para construir un futuro digno. La funcionaria consideró que la conmemoración de la Independencia no debe quedarse solamente en una celebración histórica, sino que debe convertirse en un compromiso para quienes actualmente ocupan cargos públicos.

A 216 años del inicio de la lucha independentista, llamó a las autoridades a desempeñar sus funciones con honestidad, escuchar a la ciudadanía y atender principalmente a quienes más lo necesitan “Quienes servimos a la sociedad debemos hacer esta conmemoración, un compromiso de conducta, administrar con honradez, escuchar con respeto y atender a quienes más lo necesitan”, expresó durante su intervención.

Gaby Sánchez agregó que las acciones realizadas desde las instituciones también pueden representar una forma de honrar a quienes participaron en la lucha por la Independencia de México. Explicó que cada abuso que se evita y cada derecho que se garantiza son acciones concretas que permiten preservar los principios de libertad por los que lucharon generaciones anteriores.

La secretaria sostuvo que la responsabilidad de mantener la libertad y la soberanía corresponde tanto a las instituciones como a la sociedad, mediante la participación y el respeto a los derechos. La Ceremonia Conmemorativa por el 216 Aniversario de la Independencia se llevó a cabo en el Zócalo de Puebla, como parte de las actividades oficiales por las fiestas patrias. Con su participación como oradora oficial, Gaby “La Bonita” Sánchez centró su mensaje en la defensa de la soberanía nacional, la participación ciudadana y la necesidad de generar oportunidades para las nuevas generaciones, además de llamar a los servidores públicos a ejercer sus funciones con honestidad y responsabilidad.