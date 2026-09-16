Cruz Pérez Cuéllar pide cerrar filas y mantener unidad para fortalecer el futuro de Chihuahua

Con el cierre de la etapa de asambleas informativas, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, señaló que este cierre representa el inicio del siguiente paso, concentrar los esfuerzos en tres objetivos prioritarios: fortalecer la unidad, consolidar la estructura y ampliar el diálogo con los chihuahuenses.

El morenista destacó que es momento de cerrar filas, sumar a todos aquellos que quieran participar y trabajar juntos para impulsar la transformación en Chihuahua, dejando claro que la unidad será fundamental para enfrentar los retos que vienen y construir un proyecto sólido en el que todos jueguen un papel.

En materia de estructura, explicó que se revisarán las obras y el trabajo realizado en cada región del estado con el objetivo de fortalecer las bases y al mismo tiempo, identificar los mejores perfiles de cada zona para integrarlos y sumar capacidades al proyecto de transformación.

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez subrayó que el diálogo es otro de los ejes fundamentales para él, por lo que es fundamental mantener una comunicación cercana con los distintos sectores de Chihuahua para conocer de primera mano sus inquietudes y propuestas.

“Hay que escuchar a los agricultores, a los ganaderos, a los industriales y a todos los sectores, pero sobre todo a la ciudadanía en general”, señaló Pérez Cuéllar. Con estas palabras resalta la importancia de escuchar las necesidades de cada región para permitir construir un proyecto con visión de estado y con respuestas reales para los chihuahuenses.

Finalmente, Cruz Pérez Cuéllar afirmó que, concluida la etapa de asambleas, comienza una nueva fase de trabajo, organización y diálogo, en la que la prioridad será mantener la unidad y sumar esfuerzos para que la transformación llegue a Chihuahua con un proyecto sólido y con la participación de todos.