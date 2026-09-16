Pablo Lemus encabeza Grito de Independencia ante miles de personas en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemun Navarro, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia desde el Palacio de Gobierno, donde miles de personas se reunieron para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la independencia de México.

La celebración denominada “Jalisco, el Corazón de México”, reunió a cerca de 60 mil personas en el Centro Historico de Guadalajara, de acuerdo con información difundida por el Gobernador estatal. Las familias acudieron a la Plaza de Armas y a los alrededores para participar en las actividades por las fiestas patrias. Durante la ceremonia, Lemus Navarro recordó a las mujeres y hombres que participaron en el movimiento independentista y destacó la importancia de mantener presente la historia del país.

Desde el balcón de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal realizó la tradicional arenga y mencionó a distintos personajes de la Independencia, entre ellos Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Dominguez, Ignacio Allende, Leona Vicario y Vicente Guerrero. También incluyó en sus vivas a personajes relacionados con la historia de Jalisco, como Pedro Moreno, María Rita Pérez Jiménez, Jose Antonio Torres y Prisciliano Sánchez, a quien reconoció como el primer gobernador electo de Jalisco “¡Viva el Estado Libre y Soberano de Jalisco!, ¡Viva nuestra Independencia!, ¡Viva México!”, expresó el gobernador durante la ceremonia. Después del Grito, Pablo Lemus salió para saludar a las personas que se encontraban reunidas en la Plaza de Armas, mientras continuaron las actividades programadas para la noche mexicana.

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, informó que las celebraciones se realizaron en los 125 municipios de la entidad. En el Área Metropolitana de Guadalajara, señaló que las actividades transcurrieron con asistencia de familias y visitantes.

Para esta celebración se implementó un operativo de seguridad y atención para proteger a las personas que acudieron al Centro Histórico. De acuerdo con las autoridades, participaron más de 3 mil 700 elementos de diferentes corporaciones. La estrategia incluyó a integrantes de la Policía Estatal Preventiva, Policía Metropolitana y Policía Vial, además de personal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, así como elementos de la Secretaría de Salud y del Ayuntamiento de Guadalajara. También participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Una vez concluida la ceremonia del Grito, el cielo de Guadalajara se iluminó con un espectáculo de fuegos artificiales. Las luces pudieron observarse sobre algunos de los principales edificios y espacios del Centro Histórico, entre ellos la Catedral de Guadalajara, el Teatro Degollado, la Plaza de Armas, el Paseo Alcalde y la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres.

La celebración continuó en Plaza Liberación con la presentación de Grupo Frontera, agrupación que interpretó algunas de sus canciones más conocidas ante los asistentes. Antes del espectáculo principal también se presentaron Los Tropicales, Mariachi Voz de Mi Tierra, Sonora Vainilla y los Hermanos Barba con mariachi.

El Gobierno de Jalisco concluyó la celebración de la noche del 15 de septiembre en Guadalajara, en una jornada que combinó la ceremonia cívica con música y actividades para las familias que acudieron al Centro Histórico. Las autoridades estatales señalaron que el operativo tuvo como objetivo mantener el orden y permitir que las personas disfrutaran de las fiestas patrias en un ambiente de tranquilidad.