Geraldine cumple compromisos en la Colonia San Juanito, Tepic

El Gobierno de Tepic concluyó los trabajos de rehabilitación vial e infraestructura en la colonia San Juanito, cumpliendo con los compromisos de obra pública asumidos con la comunidad desde la gestión de Geraldine Ponce y entregados formalmente bajo la administración de la presidenta municipal Blanca Simancas.

​Las familias de esta colonia recibirán una calle totalmente rehabilitada, con nuevo alumbrado y un parque digno para las niñas y los niños, según informó a través de un video en redes sociales, el jefe de Gabinete del Gobierno de Tepic, Alejandro Galván .

En un recorrido de supervisión junto con el ingeniero Martínez, supervisor de Obras Públicas, el jefe de Gabinete del gobierno municipal, Alejandro Galván, destacó la transformación de la zona y los proyectos complementarios que se ejecutan en la colonia.

La petición de este proyecto fue tomada por Geraldine Ponce cuando se desempeñaba como presidenta municipal de Tepic y aún cuando se encuentra bajo licencia se encargo de que el compromiso no fuera olvidado.

​Entre los puntos claves de estos trabajos que realiza la administración de Tepic, destacan la rehabilitación de una calle que tras su intervención pasó de estar prácticamente intransitable a brindar un tránsito fluido y seguro.

Geraldine cumple compromisos en la Colonia San Juanito, Tepic

“Sí nos facilita el acceso, la verdad es mucho mejor”, expresaron vecinos del sector durante la supervisión.

Estos trabajos además incluyeron medidas de fomento a areas verdes pues se llevó a cabo la plantación de 18 árboles de la especie olivo negro a lo largo de la vialidad para mejorar la imagen urbana y el medio ambiente.

El funcionario también destacó que se reforzará el alumbrado público en toda la colonia San Juanito para mejorar la seguridad vehicular y peatonal, además de que se lleva a cabo la rehabilitación integral del parque de diversiones infantil para el esparcimiento de las niñas y niños de la zona.

Esta obra forma parte del plan de desarrollo urbano impulsado por la actual administración municipal de Tepic para elevar la calidad de vida en las colonias popularmente transitadas.