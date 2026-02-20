Gobierno de Morelos y AHEM trabajan para impulsar el turismo

Se fortalece la cooperación y el trabajo conjunto para el desarrollo del turismo

La Secretaría de Turismo del estado de Morelos y empresarios que integran la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos (AHEM), acordaron fortalecer la cooperación y el trabajo conjunto para impulsar el desarrollo del sector de viajes y turismo en la entidad.

Durante el encuentro, encabezado por el secretario Daniel Altafi Valladares, las y los empresarios reconocieron los resultados que se han alcanzado en este primer año de administración con la nueva Ley de Turismo, el Programa Maestro de Desarrollo Turístico y la operación del Observatorio Turístico.

Resaltaron que estos instrumentos brindan certeza, piso parejo y un rumbo claro para la industria, lo que permite contar con información confiable sobre la actividad hotelera y mejores condiciones para la inversión.

El gremio expresó que, tras años en los que no se había logrado una sinergia efectiva, hoy se observa un trabajo institucional que construye bases sólidas para el sector, por lo que manifestaron su disposición de participar activamente en una agenda coordinada, en plena alineación con el Programa Maestro de Desarrollo Turístico, que contribuya a elevar la calidad del producto turístico, modernizar establecimientos y fortalecer la experiencia de las y los visitantes.

Las y los asistentes a esta reunión destacaron el liderazgo de la gobernadora de la entidad, Margarita González Saravia, y la apertura de una Secretaría de Turismo que es cercana, escucha y articula soluciones, lo que permite recuperar la confianza y construir una relación basada en corresponsabilidad y visión de largo plazo.

Finalmente, subrayaron la importancia de contar con espacios formales de interlocución, a través de la AHEM, donde se pueden plantear propuestas y proyectos desde la visión de quienes realizan la actividad empresarial y asumen el compromiso directo con el destino, se reconoce que su participación es fundamental para consolidar al turismo como motor de desarrollo, empleo y bienestar.