Fiscalía de Morelos emite ficha de búsqueda por feminicidio

. La Gobernadora Margarita González Saravia reafirmó su compromiso de justicia.

La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, emitió ficha de búsqueda de Francisco Javier “N”, como probable responsable del delito de feminicidio en agravio de Claudia Tacoronte Aguilera.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial (Art. 13). Al ser considerado sustraído de la acción de la justicia, se difunde su imagen con base en el artículo 106 del mismo ordenamiento.

Canales de denuncia:

WhatsApp: 777 129 3499

Llamadas: 777 109 1248, 777 257 7785

Correo: fiscalia.feminicidios@fiscaliamorelos.gob.mx

Correo alterno: fiscalia.feminicidios.oficial@gmail.com

Durante el desfile cívico-militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, un grupo de jóvenes universitarias se manifestó para exigir justicia por el caso, en ejercicio de su derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, reconocido y respetado por el Gobierno estatal.

La Gobernadora Margarita González Saravia dirigió un mensaje a la familia de la víctima, a las juventudes y a la sociedad morelense:

“Compartimos su dolor y su exigencia de justicia. Estoy dando seguimiento personal al caso y coordinando todas las capacidades del Gobierno del Estado para que el probable responsable rinda cuentas ante la ley. No daremos ni un paso atrás frente a la impunidad.”

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La administración estatal mantiene colaboración institucional con la Fiscalía General del Estado, autoridad autónoma responsable de conducir la investigación, y dará seguimiento en el ámbito de sus atribuciones, con pleno respeto a sus facultades.

Finalmente, el Poder Ejecutivo reafirmó que la construcción de paz requiere escuchar a las juventudes, atender sus preocupaciones y trabajar de manera conjunta para garantizar sus derechos y avanzar hacia una sociedad en la que todas las mujeres puedan vivir libres y seguras.