Américo Villarreal preside en Tamaulipas desfile cívico-militar por el 216 aniversario de la Independencia de México

Américo Villarreal preside en Tamaulipas desfile cívico-militar

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presidió este miércoles el tradicional desfile cívico-militar con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. El evento, celebrado en la capital del estado, contó con la participación de 3 mil 146 elementos de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad y planteles educativos, y concluyó con el reporte oficial de saldo blanco en toda la entidad.

Ante miles de familias reunidas a lo largo del bulevar Tamaulipas, los contingentes marcharon durante poco más de una hora. El coronel Miguel Ángel Salgado Peralta, comandante de la columna del desfile, detalló el despliegue operativo que incluyó tres banderas de guerra, cuatro banderas nacionales, dos escudos de Tamaulipas, 42 vehículos de las Fuerzas Armadas, dos embarcaciones de la Armada de México, dos helicópteros de la Guardia Estatal, 40 caballos y 22 canes, concluyendo el parte oficial “sin novedad”.

El mandatario estatal estuvo acompañado en el presídium por el vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas, comandante de la Primera Zona Naval, y el coronel Gerardo Martínez Andrade, jefe de Estado Mayor de la 48 Zona Militar. Entre la fuerza de tarea destacaron 412 efectivos del Ejército Mexicano, la Armada de México y la Guardia Nacional, así como 1,031 integrantes de la Guardia Estatal. El sector civil estuvo representado por 1,567 alumnos de 20 instituciones educativas —desde nivel preescolar hasta educación superior—, además de personal de Protección Civil Estatal, la Cruz Roja Mexicana, motociclistas y cabalgantes.

Al término de la ceremonia, el gobernador confirmó el éxito de los operativos de seguridad en la entidad. “Me reportaron a nivel de los 43 municipios donde hubo una muy buena afluencia en cada una de las plazas de las cabeceras municipales y no tenemos novedad, así es que fue una buena fiesta”, expresó Villarreal Anaya en entrevista con los medios de comunicación.

Asimismo, el ejecutivo estatal adelantó que este jueves 17 de septiembre reanudará sus giras de trabajo por el territorio tamaulipeco para asistir a los informes de actividades de las y los alcaldes, comenzando por los municipios de la zona sur y la región huasteca. “A partir de mañana reiniciamos esta acción republicana atendiendo a la invitación de los presidentes municipales a escuchar con atención su segundo informe, viendo cómo nos sumamos para el progreso y bienestar de los tamaulipecos”, puntualizó.

Al evento asistieron representantes de los poderes Legislativo y Judicial, mandos militares, senadores, integrantes del gabinete estatal y el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez.