Jóvenes universitarias se manifiestan durante desfile en Morelos para exigir justicia

Las jóvenes aprovecharon el desarrollo del desfile para expresar públicamente sus preocupaciones y pedir que el caso sea atendido por las autoridades correspondientes. De acuerdo con un comunicado de prensa del Gobierno del Estado de Morelos, la manifestación se realizó como parte del derecho de las jóvenes a la libre expresión y a la manifestación pacífica.

El Gobierno estatal señaló que reconoce y respeta estos derechos, por lo que la protesta fue presentada como una expresión ciudadana relacionada con la exigencia de justicia. El comunicado fue difundido este 16 de septiembre en Cuernavaca, Morelos. El documento también menciona que la administración estatal, encabezada por Margarita González Saravia , mantiene una colaboración institucional con la Fiscalía General del Estado en relación con el caso.

Según el comunicado, la Fiscalía General del Estado es la autoridad autónoma responsable de conducir la investigación. Por esta razón, el Poder Ejecutivo estatal indicó que dará seguimiento al caso dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando las facultades y responsabilidades que corresponden a la Fiscalía. La postura del Gobierno de Morelos establece una diferencia entre las funciones del Poder Ejecutivo y las de la Fiscalía. Mientras el gobierno estatal afirma que continuará dando seguimiento y colaborando institucionalmente, la investigación corresponde a la autoridad encargada de realizar las diligencias necesarias para esclarecer el caso.

La manifestación ocurrió en un contexto de una celebración nacional. Cada 16 de septiembre se conmemora el inicio de la Independencia de México con diferentes actividades cívicas y militares. En Morelos, el desfile reunió a ciudadanos y autoridades para participar en esta fecha. Durante el evento, las jóvenes universitarias decidieron hacer visible su demanda de justicia. Su presencia permitió que el tema fuera expresado públicamente y que su petición formara parte de la jornada conmemorativa.

En su comunicado, el Gobierno estatal también habló sobre la importancia de escuchar a las juventudes y atender sus preocupaciones. La administración señaló que la construcción de paz requiere trabajar de manera conjunta para garantizar los derechos de las personas. El documento concluye con un llamado a continuar trabajando para construir una sociedad en la que todas las mujeres puedan vivir libres y seguras. Esta postura forma parte del mensaje institucional emitido después de la manifestación.

El caso de Claudia Tacoronte Aguilera continúa bajo la responsabilidad de las autoridades correspondientes. Hasta el momento, el comunicado del Gobierno del Estado de Morelos no presenta detalles sobre los avances de la investigación ni establece responsabilidades sobre los hechos relacionados con el caso.

La manifestación de las universitarias muestra también la participación de jóvenes en asuntos de interés público. A través de una protesta pacífica, las estudiantes utilizaron un espacio público para expresar sus demandas y pedir la atención de las autoridades. El Gobierno de Morelos reiteró que respetará el derecho a la libre expresión y que mantendrá la colaboración institucional con la Fiscalía General del Estado. Mientras tanto, corresponde a las autoridades competentes continuar con la investigación y proporcionar, conforme avance el proceso, la información oficial relacionada con el caso.