Volkswagen Puebla aplaza posible huelga al 2 de octubre; trabajadores rechazaron propuesta salarial

La posible huelga de la planta de Volkswagen de México, ubicada en Cuautlancingo, Puebla, fue aplazada hasta el próximo 2 de octubre, luego de que el sindicato y la empresa acordaran una nueva prórroga para continuar con las negociaciones de la revisión salarial y contractual de 2026.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW) informó que las conversaciones continuarán en los próximos días, por lo que el emplazamiento a huelga tendrá como nueva fecha límite el viernes 2 de octubre a las 11:00 horas.

La decisión ocurrió después de que el pasado 11 de septiembre la mayoría de los trabajadores sindicalizados rechazara la propuesta presentada por Volkswagen. De acuerdo con los reportes, 73 por ciento de los trabajadores participantes votó en contra del convenio que contemplaba un incremento global de 10.04 por ciento. La propuesta que fue sometida a consulta incluía un aumento directo al salario de 4.30 por ciento, mientras que el resto del porcentaje correspondía a prestaciones y otros conceptos contemplados en el acuerdo. También se planteó un bono único de 16 mil 300 pesos y un incremento de 0.80 por ciento al fondo de ahorro.

Uno de los puntos que generó desacuerdo entre los trabajadores fue la vigencia de 18 meses para la revisión contractual. De haberse aprobado la propuesta, la siguiente revisión salarial habría ocurrido hasta febrero de 2028. Después de conocer el resultado de la consulta, representantes de Volkswagen y del SITIAVW retomaron las conversaciones con la intervención de autoridades laborales. El diálogo comenzó nuevamente el 14 de septiembre en la Ciudad de México y tendrá una nueva reunión formal el próximo 21 de septiembre.

El proceso de negociación comenzó desde junio, cuando el sindicato presentó a la empresa su pliego petitorio para la revisión del contrato colectivo. La fecha original para alcanzar un acuerdo era el 18 de agosto, pero al no concretarse, ambas partes fueron estableciendo distintas prórrogas. Con la nueva extensión acordada este 15 de septiembre, el plazo se amplió por cuarta ocasión y ahora tendrá como fecha límite el 2 de octubre. Hasta entonces, las negociaciones permanecerán abiertas para intentar alcanzar un nuevo acuerdo entre la representación sindical y la empresa.

Por su parte, Volkswagen de México confirmó la nueva prórroga y señaló que mantiene disposición para continuar con el diálogo. La empresa sostuvo que el incremento global de 10.04 por ciento durante un periodo de 18 meses representa, desde su perspectiva, el mayor esfuerzo financiero viable dadas las condiciones actuales de la compañía.

La empresa también reiteró su postura de respetar la libertad de asociación y la negociación colectiva. Mientras tanto, el SITIAVW mantiene abierta la posibilidad de un paro laboral si no se alcanza un acuerdo que sea aceptado por los trabajadores. El sindicato señaló que antes de llegar a esa medida se agotarán las instancias de negociación y diálogo.

La planta de Volkswagen en Puebla es una de las principales instalaciones de la empresa en México y concentra a miles de trabajadores sindicalizados, por lo que las negociaciones forman parte de un proceso laboral de importancia para la industria automotriz en el estado. Por ahora, no se ha establecido que la huelga vaya a ocurrir. El 2 de octubre será la nueva fecha límite para el emplazamiento, mientras empresa y sindicato continuarán con las conversaciones para definir las condiciones salariales y contractuales de los trabajadores.