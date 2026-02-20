Jubilados de Guerrero protestan pago puntual de sus pensiones

Jubilados protestan frente al Palacio de Gobierno en Acapulco para exigir el pago puntual de sus pensiones

Un grupo de jubilados y pensionados se reunió frente al Palacio de Gobierno de Guerrero para manifestarse en contra de los frecuentes retrasos en el pago de sus pensiones, una situación que, aseguran, les ha dificultado cubrir sus necesidades básicas.

Desde tempranas horas de la mañana, los manifestantes se concentraron sobre los carriles del bulevar René Juárez Cisneros, ubicados frente al recinto oficial del Poder Ejecutivo estatal, con pancartas y consignas para llamar la atención de las autoridades. Durante varias horas, explicaron su descontento y denunciaron que los depósitos no se realizan de forma puntual cada mes, lo que provoca dificultades para comprar alimentos, pagar medicinas o cubrir servicios básicos.

La protesta estuvo encabezada por Elizabeth Rocío Muñoz Robledo, representante de un grupo independiente de jubilados, quien señaló que la situación afecta a miles de personas en todo el estado. Según sus declaraciones, son alrededor de 7 mil 400 jubilados y pensionados los que enfrentan esta problemática en Guerrero.

Aunque en la capital estatal el padrón de jubilados afectados es menor, con cerca de 155 personas, un grupo de ellos acudió a la protesta pese a enfrentar problemas de salud propios de la edad, explicó la dirigente. Por su parte, Muñoz detalló que muchos pensionados también tienen adeudos pendientes por concepto de seguros u otros pagos que, en algunos casos, han esperado años por integrarse al sistema de nómina estatal.

Los manifestantes indicaron que uno de los factores que agrava la situación es el retraso en que incurren algunos municipios para pagar sus aportaciones al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG). Esta falta de puntualidad termina afectando directamente los recursos que reciben los jubilados mes con mes.

Durante la protesta, los jubilados hicieron un llamado directo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y también a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que intervengan y garanticen la recapitalización del sistema de pensiones, con el fin de que no se acumulen más adeudos y se regularice el pago inmediato de los recursos.

Aunque los manifestantes exigían medidas claras, en esta ocasión no bloquearon completamente la vialidad frente al Palacio de Gobierno. La razón, señalaron, es que sostendrán una reunión con autoridades estatales más adelante en la mañana para discutir sus demandas. Sin embargo, advirtieron que si no obtienen un compromiso firme para resolver los retrasos en el pago, podrían radicalizar sus acciones y cerrar vialidades en días próximos.

La protesta de este viernes se suma a otros grupos de jubilados y pensionados que en ocasiones anteriores también han exigido pagos puntuales o denuncias similares en diferentes partes del estado. Su lucha, explican, refleja la preocupación de muchas personas de la tercera edad que dependen exclusivamente de su pensión para vivir.

Con el paso de los años, el tema de las pensiones ha generado tensión entre trabajadores jubilados y diversas administraciones gubernamentales, quienes buscan soluciones duraderas para garantizar que las prestaciones se cumplan de forma oportuna y sin afectaciones a la economía de quienes ya no cuentan con un ingreso laboral activo.