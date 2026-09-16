Incendio en Mercado Central de Acapulco deja daños en 90 locales

Un incendio registrado durante la madrugada de este miércoles en el Mercado Central de Acapulco dejó daños en alrededor de 90 locales comerciales y una docena de puestos de lámina ubicados sobre la avenida Constituyentes. El fuego comenzó aproximadamente a las 4:30 de la mañana, según testimonios de personas que se encontraban en las inmediaciones del mercado. Aunque inicialmente las llamas pudieron ser controladas, el incendio volvió a extenderse alrededor de las 5:30 horas.

Posteriormente, cerca de las 6:30 de la mañana, se registró un estruendo que provocó que el fuego alcanzara con mayor intensidad la nave de zapaterías del mercado, donde también resultaron afectados establecimientos dedicados a la venta de regalos, costales, productos de plástico y un almacén de huevos. El incendio también alcanzó, aunque en menor medida, la nave de flores. Además, una docena de locales construidos con lámina, ubicados en la acera de la avenida Constituyentes, resultaron afectados por las llamas.

Durante las primeras horas de la emergencia, bomberos y otros cuerpos de atención trabajaron para controlar el fuego. Sin embargo, las labores tuvieron complicaciones debido a la falta de herramientas y equipo adecuado para ingresar a algunos establecimientos. Uno de los problemas se presentó en una papelería ubicada dentro del área de flores, donde los bomberos tuvieron dificultades para derribar las puertas de hierro del establecimiento y poder combatir directamente las llamas.

Hasta las 9:20 de la mañana, el incendio todavía permanecía activo en algunas zonas del mercado. En los alrededores se encontraban al menos 12 pipas de agua, tanto de los cuerpos de bomberos como de particulares, para apoyar las labores de combate al fuego. La presencia de humo negro fue visible desde distintos puntos de Acapulco durante la mañana. Debido a las maniobras de los cuerpos de emergencia, la avenida Constituyentes fue cerrada a la circulación vehicular para permitir el acceso de los equipos y facilitar los trabajos.

En el lugar también estuvieron elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y el Ejército Mexicano, quienes participaron en labores de resguardo y apoyo durante la emergencia. El incendio ocurrió mientras algunas zonas del Mercado Central mantenían actividades comerciales. Comerciantes de establecimientos ubicados en áreas como la Cerrada de Vallarta y la calle 2 de Agosto comenzaron sus actividades con relativa normalidad, principalmente en puestos de frutas y pescados, pese a la presencia de humo y de los cuerpos de emergencia en otras áreas del mercado.

De acuerdo con los reportes, una de las principales dificultades para atender el incendio fue que la subestación municipal de bomberos ubicada en el mercado no se encontraba operando. El siniestro afectó principalmente la zona de zapaterías, aunque también alcanzó otros espacios comerciales del Mercado Central. Hasta el momento del reporte citado, la información disponible se concentraba en los daños materiales y en las labores que realizaban los equipos de emergencia para sofocar completamente las llamas.

El Mercado Central de Acapulco es uno de los principales puntos comerciales de la ciudad y concentra establecimientos dedicados a la venta de distintos productos. El incendio provocó afectaciones para comerciantes cuyos locales resultaron dañados por el fuego.Las autoridades y cuerpos de emergencia continuaron con las labores de control y vigilancia de la zona durante la mañana de este miércoles, mientras comerciantes permanecían atentos a las condiciones del mercado y a los posibles daños ocasionados por el incendio.