Aseguran 63 mil litros de diésel y detienen a conductor en carretera Saltillo-Torreón

Cerca de 63 mil litros de diésel fueron asegurados durante un operativo de vigilancia realizado en la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido Paila, en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

El aseguramiento ocurrió durante la tarde del martes, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia sobre esta carretera federal. Durante el operativo detectaron un tractocamión que transportaba dos tanques con una capacidad conjunta de aproximadamente 63 mil litros de combustible.De acuerdo con información publicada por Vanguardia, los agentes federales solicitaron al conductor la documentación necesaria para comprobar la legal procedencia del diésel que transportaba.

Aunque el operador habría señalado que el cargamento era legal, durante la revisión las autoridades detectaron irregularidades en la documentación presentada. Ante esta situación, los elementos de la Guardia Nacional procedieron al aseguramiento del tractocamión, los dos tanques y el combustible que transportaba. El conductor también fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

El operativo se llevó a cabo específicamente en el kilómetro 130 de la carretera federal Saltillo-Torreón. De acuerdo con el reporte, participaron elementos de la Guardia Nacional a bordo de las patrullas 21703 y 21711. Una vez asegurada la unidad, el tractocamión y los tanques fueron trasladados bajo un dispositivo de seguridad hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Las autoridades federales iniciaron una investigación para determinar la procedencia del combustible y establecer si existió algún delito relacionado con su transporte.

Entre las líneas de investigación se encuentra la posibilidad de que el diésel esté relacionado con el robo de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, esta posibilidad forma parte de las indagatorias y deberá ser determinada por las autoridades encargadas del caso. El aseguramiento ocurre en medio de los operativos de vigilancia que realizan corporaciones federales en carreteras de Coahuila, particularmente en vías utilizadas para el traslado de mercancías y combustibles. Tras la detención, el conductor permaneció a disposición del Ministerio Público de la Federación, mientras que el combustible y el vehículo quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Será la investigación federal la que permita establecer de dónde provenía el diésel, cuál era su destino y si la documentación correspondiente cumplía con los requisitos establecidos para acreditar su legal procedencia. Hasta el momento, la información disponible señala que el aseguramiento fue realizado debido a las irregularidades encontradas durante la revisión de los documentos del cargamento. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República, que deberá continuar con las diligencias y determinar las responsabilidades que correspondan conforme avance la investigación.

El aseguramiento de los aproximadamente 63 mil litros de diésel representa uno de los operativos recientes relacionados con el traslado de hidrocarburos en Coahuila. Las autoridades mantienen abierta la investigación para conocer el origen del combustible y determinar si existe alguna relación con el robo de hidrocarburos. Mientras tanto, el tractocamión, los dos tanques y el combustible permanecen bajo resguardo de las autoridades federales, y el conductor enfrentará el proceso correspondiente ante el Ministerio Público Federal.