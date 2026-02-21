“Cuente con nosotros, presidenta”, Manolo Jiménez ofrece respaldo para impulsar el proyecto Gas Coahuila

Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas Durante una gira, reiteró a la presidenta Claudia Sheinbaum la disposición del estado para trabajar en conjunto y detonar el proyecto Gas Coahuila.

En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró que el estado está listo para trabajar de la mano con el Gobierno Federal en proyectos estratégicos, entre ellos el Gas Coahuila, al que calificó como una oportunidad para impulsar el desarrollo regional.

Desde Monclova, el mandatario estatal explicó que Coahuila cuenta con la experiencia técnica necesaria para avanzar en este tipo de proyectos, siempre bajo un enfoque de desarrollo sustentable y con prioridad en el cuidado del medio ambiente y del agua.

Jiménez Salinas destacó que el Gas Coahuila puede convertirse en un motor económico para la región Centro y la Región Carbonífera, al generar miles de empleos y fortalecer la actividad productiva. Señaló que en la entidad ya se conocen y aplican tecnologías que permiten aprovechar los recursos naturales sin poner en riesgo el entorno.

El gobernador indicó que en caso de que el Gobierno Federal dé luz verde a la fase de exploración, Coahuila se encuentra preparado para iniciar de inmediato. Añadió que este modelo de desarrollo ya ha mostrado resultados positivos en Texas, por lo que existen condiciones favorables para replicar esa experiencia en el estado.

“Este proyecto ya lleva un avance importante y el beneficio será directo para la gente: mejor calidad de vida, más desarrollo y más empleo. Estamos listos para darle pa’ delante con el Gas Coahuila”, expresó el mandatario, al reiterar su respaldo a la presidenta.