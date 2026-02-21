Productores de maíz en Sinaloa reciben señales de certidumbre por anuncio de apoyo federal

En medio de la expectativa por la próxima cosecha de maíz y la urgente necesidad de mejores condiciones de comercialización, productores y autoridades en Sinaloa celebran un anuncio presidencial que podría abrir nuevas oportunidades económicas para el campo sinaloense.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó un anuncio relacionado con la simplificación de apoyos para la comercialización del maíz en el ciclo otoño-invierno 2025-2026, lo cual fue recibido con optimismo por funcionarios estatales y representantes del sector agrícola.

Durante el primer informe de labores de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), el secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, destacó que se trata de una medida que ofrece “certidumbre y confianza” a los productores, ante los retos económicos que enfrentan por los precios internacionales del grano y la fuerte competencia en los mercados.

“El anuncio de la Presidenta para acortar la lista de requisitos y facilitar el acceso a los apoyos en la comercialización del maíz es oportuno y genera confianza entre los productores”, afirmó Bello Esquivel ante asistentes y líderes campesinos.

Este anuncio se produce en un momento en que Sinaloa enfrenta un desafío importante en la comercialización del maíz, que según cifras locales alcanza alrededor de 4 millones de toneladas producidas en la entidad. El secretario estatal señaló que el apoyo federal permitirá planificar la salida del grano con mayor anticipación y evitar cuellos de botella en los mercados.

No obstante, existe un punto de incertidumbre: la versión operativa de un programa federal reciente enfocado en incentivos para la comercialización del maíz no incluía inicialmente a Sinaloa dentro de los estados beneficiados, centrando los apoyos en entidades del Bajío y centro del país.

Ante estas dudas, Bello Esquivel y otros representantes agrícolas aclararon que las gestiones del gobernador Rubén Rocha Moya ante la Federación han sido fundamentales para que Sinaloa pueda ser contemplado en los nuevos esquemas de apoyo, aunque aún se espera a la publicación oficial de las reglas de operación.

En la misma jornada, productores como Roberto Bazúa Campaña, presidente de la AARC, subrayaron la importancia de mantener la unidad entre autoridades estatales, federales y agricultores para enfrentar las adversidades propias de los mercados internacionales. Resaltó que la simplificación de requisitos y un acceso más ágil a los apoyos son pasos clave para fortalecer al sector.

Para muchos productores, esta combinación de anuncios representa una oportunidad para avanzar en la comercialización de su maíz bajo mejores condiciones económicas, lo que podría traducirse en mayor rentabilidad y estabilidad para miles de familias rurales del estado.

A la espera de la publicación oficial de las reglas de operación, el campo sinaloense observa con atención cómo se implementarán estos apoyos, con la esperanza de que impulsen al sector agrícola y fortalezcan la viabilidad de una industria que ha sido tradicionalmente fundamental para la economía local.