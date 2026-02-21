Renace la Ex Hacienda de San Nicolás Tolentino en Puebla

La Ex Hacienda de San Nicolás Tolentino, un inmueble histórico del siglo XVI, comenzó una nueva etapa tras el anuncio de su rescate por parte del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier. El proyecto busca convertir el lugar en un espacio turístico y cultural que genere desarrollo económico para las familias del municipio.

Durante un recorrido por la hacienda, el mandatario estatal afirmó que este sitio será “un recinto del pueblo” y destacó que ya iniciaron las primeras acciones de recuperación. Entre los trabajos más importantes se encuentra la creación de un jardín botánico, que permitirá devolver vida e identidad a la zona, además de atraer visitantes.

El gobernador explicó que el proyecto no solo contempla la restauración del edificio histórico, sino una intervención integral en sus alrededores. Se realizará el embellecimiento del acueducto y su lateral, la construcción de un parque lineal gastronómico y la rehabilitación de los barrios cercanos. También se modernizará el Parque de San Carlos.

Armenta Mier agregó que, con apoyo de maquinaria especializada, se llevan a cabo trabajos de pavimentación en 14.5 kilómetros de la zona, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y facilitar el acceso para turistas. “Con el clima que tenemos en Izúcar de Matamoros, no tenemos nada que envidiarles a las costas”, expresó el gobernador al destacar el potencial turístico del municipio.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que la Ex Hacienda cuenta con una superficie de 47 mil 762 metros cuadrados. Actualmente, los trabajos se concentran en más de 5 mil metros cuadrados donde se construye el Jardín Botánico. Este espacio incluirá andadores, áreas verdes, un salón galería, cafetería, sanitarios, caseta de vigilancia y módulos de oficinas.

En cuanto al valor histórico del inmueble, el jefe del Departamento de Ingeniería de Proyectos de Infraestructura de Turismo, Industrial y Validación a Proyectos Municipales, Luis Nava Hernández, señaló que la hacienda tiene un alto valor patrimonial y arquitectónico. Por ello, los muros colindantes con el jardín botánico serán rehabilitados siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el fin de preservar su estructura original.

El secretario de Arte y Cultura, Fritz Glockner, destacó que el rescate de este inmueble histórico permitirá fortalecer el turismo cultural en la región y fomentar el conocimiento de la historia local.

Vecinos de la zona manifestaron su apoyo al proyecto. Juan Alatriste Hernández comentó que la llegada de más turistas ayudará a mejorar la economía del municipio, ya que los visitantes consumirán en negocios locales. Por su parte, Hilda Castelán consideró que la rehabilitación traerá mayor seguridad para las familias que viven cerca de la ex hacienda.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca transformar la Ex Hacienda de San Nicolás Tolentino en un nuevo punto de encuentro cultural y turístico, que impulse el crecimiento económico y fortalezca la identidad histórica de Izúcar de Matamoros.