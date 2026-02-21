Vacunación contra el sarampión moviliza a familias en Sinaloa

Vacunación contra el sarampión en Sinaloa Decenas de familias acudieron este sábado a macrocentros de vacunación instalados en varios municipios de Sinaloa para aplicarse la vacuna.

Desde la mañana de este 21 de febrero, familias completas comenzaron a llegar a los macrocentros de vacunación habilitados en distintos puntos del estado de Sinaloa para protegerse contra el sarampión, una enfermedad que las autoridades buscan mantener fuera del estado mediante la prevención.

Los puntos de atención se instalaron en Culiacán, Ahome, Mazatlán, Villa Unión, Escuinapa y Rosario, donde se observó una respuesta positiva por parte de la población.

El secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, explicó que la campaña está enfocada en niñas y niños de 6 a 11 meses, de un año, 18 meses y seis años de edad, así como en personas de entre 10 y 49 años que no cuenten con comprobante de vacunación y en personal del sector salud. Aclaró que quienes ya tienen dos dosis aplicadas no necesitan volver a vacunarse.

“El interés de la gente ha sido bueno y queremos que se sumen más personas. En Sinaloa todos estamos luchando contra el sarampión”, expresó el funcionario, al reiterar la importancia de completar los esquemas de vacunación.

Autoridades sanitarias insistieron en que la inmunización sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar brotes y proteger a la población, por lo que llamaron a no dejar pasar la oportunidad de acudir a los módulos instalados.

La Secretaría de Salud informó que estas acciones forman parte de la estrategia estatal de prevención y control de enfermedades, con la que se busca mantener al estado libre de padecimientos que pueden evitarse con vacunas.

Los macrocentros permanecerán abiertos hasta este domingo 22 de febrero en los siguientes puntos y horarios:

En Culiacán de 10 am a 5 pm en:

Plaza Sendero

Plaza San Isidro

Plaza Explanada

Ahome también de 10 am a 5 pm en instalaciones del Domo de la UAS.

En Mazatlán igualmente de 10 am a 5 pm en el Polideportivo de la UAS.

Villa Unión en un horario de 2 pm a 7 pm en:

Mercado Municipal Cuauhtémoc

Coppel Infante

Parada de camiones (costado Farmacia Moderna)

Iglesia El Walamo

En Escuinapa nuevamente de 10 am a 5 pm en la Plazuela Municipal de la entidad.

Y por último en Rosario de 10 am a 5 pm en la Plaza Soriana.

Las autoridades reiteraron que la participación ciudadana es clave para evitar riesgos a la salud y mantener bajo control enfermedades como el sarampión en Sinaloa.