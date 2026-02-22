Más de 10 mil elementos refuerzan la seguridad en Quintana Roo: Mara Lezama

Mara Lezama Espinosa

Tras los hechos violentos registrados en el país derivados de un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama informó que en la entidad se desplegó un operativo conjunto con más de 10 mil elementos de fuerzas federales, estatales y municipales, y aseguró que la situación se mantiene bajo control.

Mara Lezama señaló que, ante la circulación de información falsa en redes sociales, se mantiene coordinación permanente con el Ejército, Guardia Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Fiscalía estatal, Poder Judicial, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Seguridad Ciudadana y mesas regionales con presidentes municipales.

Subrayó que los cuatro aeropuertos internacionales del estado operan con normalidad y que ningún vuelo ha sido cancelado; las demoras registradas obedecen a condiciones meteorológicas en Estados Unidos y no a temas de seguridad. Asimismo, las terminales de ADO y el Tren Maya funcionan de manera habitual.

En cuanto a recomendaciones del Consulado de Estados Unidos, precisaron que se trata de medidas preventivas para sus connacionales, como evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a información oficial.

Mara Lezama informó que las actividades escolares se desarrollan con normalidad en educación básica, media superior y superior, tanto en instituciones públicas como privadas.

La titular del Ejecutivo estatal desmintió categóricamente versiones difundidas en redes sociales sobre el presunto cierre de la zona hotelera de Cancún, incendios en hospitales, escuelas, bancos y tiendas de autoservicio, así como la supuesta quema de un avión, imagen que, aseguró, fue generada con inteligencia artificial.

De manera aislada, confirmó la quema de tres vehículos en la carretera libre a Cancún, siete en Playa del Carmen, cinco en Tulum y un comercio incendiado en Tulum, además de daños en un Oxxo en Cozumel. Derivado de los operativos conjuntos, nueve presuntos responsables han sido detenidos.

La Gobernadora recalcó que no se reportan civiles lesionados y exhortó a la ciudadanía a no difundir información falsa que genere incertidumbre o pánico, y a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación.