Carnavales de Sinaloa potencializa la actividad turística: Sectur

Anuncian 14 carnavales en Sinaloa

La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, resaltó que los Carnavales de Mazatlán, Topolobampo, Guamúchil, Mocorito y Pericos han convocado a miles de personas, tanto locales como turistas, en las últimas semanas.

El Carnaval Internacional de Mazatlán. ¡Arriba la Tambora! con excelentes resultados que cerramos, en coordinación con el Ayuntamiento de Mazatlán y con todo el apoyo de nuestro gobernador, tuvimos un 88 por ciento de ocupación hotelera del 12 al 17 de febrero, esto corresponde a 157 mil 340 turistas, que dejaron más de mil 111 millones de pesos de derrama económica en turistas; y una asistencia general durante los seis días de Carnaval de un millón 300 mil asistentes y de más de mil 582 millones de pesos de derrama económica”, declaró Sosa Osuna.

La funcionaria estatal reveló que 19 al 22 de febrero se llevó a cabo el Carnaval de Topolobampo, la cual obtuvo ocupación hotelera del 95 por ciento, correspondiente a 9 mil 063 turistas y 45 mil asistentes en general, con una derrama económica total de 18 millones de pesos.

Además, la titular de la dependencia informó que en el Pueblo Mágico de Mocorito realiza su Carnaval del 20 al 24 de febrero. Hasta el momento, se estima 31 mil visitantes y 12.4 millones de pesos en derrama económica; en Salvador Alvarado, Guamúchil, la asistencia total del 12 al 17 de febrero fue de 272 mil 500 personas, con una derrama económica de 50 millones de pesos y en Pericos, del 14 al 17 de febrero, fueron 26 mil asistentes, con una derrama económica de 5.8 millones de pesos.

Sosa Osuna mencionó que los cruceros turísticos siguen arribando a Sinaloa; el sábado llegó el Zuiderdam a Topolobampo con mil 863 pasajeros y 784 tripulantes y el domingo hizo lo propio en el puerto de Mazatlán, dinamizando de forma importante la actividad turística.

Adicionalmente, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, anunció que serán 14 Carnavales los que se realizarán este año en Sinaloa.

