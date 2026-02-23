Dos detenidos por quema de vehículos en Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Quema de vehículos en Oaxaca

Luego de las olas de violencia desatadas por el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera “El Mencho” líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informo que se logro la detención de dos personas relacionados con la quema de al menos 14 automóviles en tres diferentes municipios del Istmo de Tehuantepec.

Se trata de unidades de transporte público y particulares que fueron incendiadas dentro de los municipios Matías Romero, Juchitán de Zaragoza y Santo Domingo Tehuantepec.

Según la Fiscalía, estos actos delictivos se operaron en pequeñas células de 2 a 4 personas. La información que se tiene hasta el momento sobre los detenidos, indica que uno de ellos fue partícipe de la quema de unidades y el otro forma parte del esquema de financiamiento del grupo Comandante Cromo, organización asociada al CJNG y que se dedica principalmente al trasiego de drogas, extorsión, cobro de piso, homicidios y secuestro de migrantes.

El fiscal General del Estado de Oaxaca (FGEO), Bernardo Rodríguez Alamilla, agregó que la mayoría de los participantes de las actividades delictivas de este domingo han sido plenamente identificados y se está trabajando en su localización.

Aunque el gobierno reporta en calma la situación en el Istmo de Tehuantepec este lunes los municipios de la zona se mantiene con intranquilidad y las actividades permanecen paralizadas.