Gobierno de Saltillo e iniciativa privada posibilitan 500 cámaras con reconocimiento facial

Saltillo — Con una inversión conjunta de más de 12 millones de pesos, el alcalde Javier Díaz anunció que se sumaron 500 cámaras con reconocimiento facial a las acciones de seguridad pública en Saltillo, la capital de Coahuila.

El alcalde precisó qu esto va de la mano con la administración del goberador Manolo Jiménez. “Hoy damos un paso decisivo en materia de seguridad en Saltillo, que es y seguirá siendo la prioridad de prioridades, con la coordinación que se tiene con el gobernador Manolo Jiménez, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y de la República y la Secretaría de Seguridad”, señaló Javier Díaz.

La iniciativa privada participó en esta acción y fue el empresario Álvaro Morales quien encabezó el esfuerzo de los empresarios. Javier Díaz recordó que en el 2025 se invirtieron más de mil millones de pesos en seguridad y que en el 2026 serán más de mil 100 millones de pesos, con patrullas, motocicletas, chalecos tácticos, uniformes y más oficinas móviles, además de aumentar la beca para aspirantes a policías, de 5 mil a 7 mil pesos mensuales.

En el evento se contó con la presencia del cronista de la ciudad Armando Fuentes Aguirre “Catón”; y del empresario Álvaro Morales Rodríguez.

Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, reconoció los esfuerzos en materia de seguridad que mantienen a Coahuila y a Saltillo firmes y seguros.

Álvaro Morales Barba mencionó que estas cámaras que donó representan prevención, tecnología, vigilancia estratégica, mayor capacidad de respuesta, “la seguridad se construye cuando gobierno y ciudadanos trabajamos en coordinación y comunicación con estrategia y compromiso real”.

Reafirmando el compromiso del trabajo coordinado en materia de seguridad, en el evento se contó con la presencia del general brigadier de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar; el general brigadier de Estado Mayor Francisco Acuña Díaz, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado de Coahuila; y Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública.