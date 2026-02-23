Inaugurarán la Expo Agro Sinaloa 2026

Rueda de prensa Expo Agro Sinaloa 2026

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, comunicó que se encuentra listo para que este miércoles 25 de febrero se inaugure la edición número 34 de la Expo Agro Sinaloa; encuentro de agronegocios en donde año con año convergen el conocimiento, la experiencia productiva y las nuevas tecnologías que están transformando la manera de sembrar, producir y comercializar lo que produce la entidad.

Bello Esquivel subrayó este evento cuenta con el respaldo del gobierno estatal con una inversión de 12 millones de pesos para su celebración, misma que se llevará a cabo los días 25 y 26 de febrero en las instalaciones de Fundación Produce, ubicada en la sindicatura de Aguaruto.

El titular de la dependencia mencionó que se instalarán 196 stands de expositores en un área de 28 hectáreas, con un horario de asistencia de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Asimismo, se contará con la participación de empresas nacionales e internacionales, incluyendo delegaciones de Estados Unidos, Canadá y Perú.

Bello Esquivel manifestó que la innovación en cuanto a maquinaria de vanguardia, tecnología aplicada al campo, insumos y diversas estrategias aplicadas a los agronegocios, serán factores determinantes a analizar en esta Expo Agro, ya que es parte de la imagen productiva de la entidad.

La Crónica de Hoy 2026