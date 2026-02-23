La agricultura sinaloense elevará su productividad con programa de tecnificación de Sheinbaum: Rocha

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que la agricultura del estado aumentará su productividad gracias al programa de tecnificación hidroagrícola impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el cual contempla una inversión multianual de 13 mil millones de pesos.

Durante su Conferencia Semanera, el mandatario estatal reiteró su agradecimiento a la presidenta por incluir a Sinaloa en este proyecto que ya comenzó a aplicarse en los Distritos de Riego 010 de Culiacán y 075 de Ahome. Explicó que estas acciones permitirán mejorar el uso del agua y aumentar el rendimiento de los cultivos.

Rocha Moya destacó que una de las obras más visibles del programa es el revestimiento del canal Cañedo, que atraviesa los municipios de Culiacán y Navolato y abastece de agua a los valles agrícolas de ambas regiones. El gobernador comentó que la obra ha sido bien recibida por la población, ya que además de ser funcional, mejora la imagen urbana en algunas zonas de la ciudad, como la colonia Villas del Río

“El revestimiento de los canales es parte de la tecnificación. Se trata de cubrir el cauce con concreto hidráulico para evitar filtraciones y ahorrar agua”, explicó. Añadió que este tipo de infraestructura es clave ante los retos que enfrenta el sector agrícola por la escasez del recurso hídrico.

El programa no solo contempla la modernización de canales, sino también la incorporación de nuevas tecnologías en las parcelas. Entre ellas se encuentran distintos sistemas de riego como el goteo, el rodado y el de aspersión. El riego por goteo es utilizado principalmente en la horticultura y en invernaderos con malla sombra, mientras que el rodado y la aspersión se emplean en cultivos de granos.

El gobernador recordó que Sinaloa ocupa el primer lugar nacional en sistemas de producción bajo sombra, especialmente en invernaderos y cultivos protegidos con malla sombra, los cuales ayudan a evitar plagas y mejorar la calidad de los productos. Este tipo de agricultura predomina en los valles de Culiacán, Elota, Angostura, Guasave y Ahome.

Rocha Moya subrayó que la inversión de 13 mil millones de pesos se aplicará a lo largo de los seis años del gobierno de Claudia Sheinbaum y tendrá un impacto directo en la productividad agrícola. “No solo vamos a ahorrar agua, también vamos a elevar los rendimientos de nuestras siembras”, afirmó.

Por su parte, el subsecretario de Agricultura, Ramón Gallegos, explicó que en un ciclo agrícola normal, cuando se cuenta con suficiente agua para los cuatro riegos que requiere el maíz, el promedio de producción en Sinaloa es de 12 toneladas por hectárea.

Detalló que este nivel de productividad es el más alto en México y comparable únicamente con el estado de Illinois, en Estados Unidos, que también registra un promedio de 12 toneladas por hectárea.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca fortalecer uno de los sectores más importantes de la economía sinaloense, apostando por la modernización, el ahorro de agua y el incremento en la producción de alimentos.