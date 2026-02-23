Más de mil vacunas contra el sarampión son aplicadas en Tamaulipas

En una acción preventiva enfocada a preservar la salud dentro de los centros penitenciarios del estado, las autoridades de Tamaulipas aplicaron cerca de mil vacunas contra el sarampión en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria y Reynosa.

La jornada de vacunación se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), con el objetivo de proteger a las personas privadas de la libertad frente al brote de sarampión que persiste en diferentes regiones del país.

Según el reporte oficial, en total se aplicaron dosis a aproximadamente mil personas dentro de los CEDES. De esa cifra, 781 se vacunaron en Reynosa y 200 en Ciudad Victoria. Además, durante esta jornada se vacunó también a ocho menores de edad que residen con sus madres en el centro, lo que contribuye a completar el esquema básico de inmunización en niños y niñas.

La estrategia no solo incluyó a la población privada de libertad, sino también al personal administrativo y de seguridad que labora en los centros penitenciarios. Este grupo recibió inmunización contra sarampión y tétanos, con la intención de proteger tanto a quienes trabajan dentro de los CEDES como a sus familias.

La medida se suma a los esfuerzos de salud pública en Tamaulipas para prevenir contagios de sarampión, enfermedad altamente contagiosa que ha generado campañas de vacunación en diversas entidades del país durante 2026. Aunque en este estado no se han reportado casos confirmados recientes, las autoridades han identificado más de 150 casos sospechosos especialmente en zonas fronterizas como Reynosa y Matamoros lo que ha mantenido la vigilancia epidemiológica activa.

El sarampión puede ocasionar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas con sistemas inmunitarios vulnerables. Por ello, las campañas de vacunación han sido una de las principales herramientas de prevención en México, donde diversos estados han intensificado la aplicación de biológicos para recuperar la cobertura de inmunización y frenar la transmisión del virus.

A nivel nacional, autoridades de salud han señalado que es fundamental que toda la población, desde bebés hasta adultos jóvenes, cuenten con su esquema completo de vacunación. Programas de vacunación masiva han sido establecidos incluso en grandes centros urbanos, como en la Ciudad de México, donde se han instalado megacentros para aplicar miles de dosis diariamente.

En Tamaulipas, el sistema estatal de salud continúa promoviendo que la ciudadanía acuda a los módulos disponibles en centros de salud, hospitales y espacios públicos para recibir la vacuna gratuita contra el sarampión, dentro de las jornadas programadas en todo el territorio.

Con esta acción dentro de los CEDES de Victoria y Reynosa, el gobierno estatal refuerza su compromiso de garantizar el derecho a la salud de toda la población, incluyendo grupos que se encuentran en situaciones especiales como las personas privadas de la libertad.