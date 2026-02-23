Zoológico de Guadalajara: turistas resguardados comienzan a salir tras pasar la noche en el recinto

Turistas se refugian en el Zoológico de Guadalajara Turistas se resguardaron toda la noche en el Zoológico de Guadalajara tras el estallido de actividades violentas después de la muerte del “Mencho”, líder del CJNG.

En Guadalajara, más de 1,000 personas tuvieron que resguardarse toda la noche en el Zoológico de la ciudad tras el estallido de diversos actos violentos por parte de grupos de delincuencia organizada, cuya actividad agresiva fue una respuesta a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Esta mañana, lunes 23 de febrero, las personas resguardadas en el recinto finalmente pudieron evacuar las instalaciones tras una noche completa en el estacionamiento del zoológico; entre las personas que se resguardaron, también se incluían grupos de turistas que estaban de excursión cuando el movimiento criminal estalló.

Domingo familiar que terminó en una noche de supervivencia

El día de ayer, domingo 22 de febrero, se llevó a cabo un operativo en Jalisco; tras la muerte del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, grupos delictivos causaron actos violentos en diversas zonas de México, los cuales se concentraron en estados como Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Tamaulipas.

Debido a este estallido, cerca de 1,200 personas que exploraban el Zoológico de Guadalajara, tuvieron que resguardarse toda la noche en dicha institución de conservación animal para evitar los enfrentamientos exteriores en la ciudad.

“Consideramos que era lo más seguro, dado que no había condiciones para que ellos regresaran a la calle y mucho menos a las carreteras”, informó Luis Soto Rendón, director general del Zoológico de Guadalajara en entrevista con El Occidental.

En la misma declaración, Soto Rendón detalló que el Zoológico cerró taquillas y acceso al público en general alrededor de las 9:00 AM, hora en la que se activó el Código Rojo en el estado de Jalisco tras la muerte del líder criminal.

Noche de incertidumbre en el Zoológico de Guadalajara

De acuerdo con los reportes a medios, entre las personas se encontraban grupos de excursión conformados por turistas que provenían de los estados Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes, además de que la población resguardada abarcaba infancias, personas adultas y adultos de la tercera edad.

“Recibimos el apoyo total del municipio de Guadalajara y del gobierno del estado para poder atender las necesidades de las personas”, informó el director general del zoológico.

Dicho apoyo fue otorgado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Guadalajara, el cual otorgó a los refugiados víveres como cobijas, pañales, insumos de higiene, medicamentos necesarios y aguas embotelladas, además de que también contaron con el apoyo público de familiares o amistades que les proporcionaron los suministros básicos para el resguardo.

Por otra parte, autoridades de la policía del Estado y policía de Guadalajara resguardaron el lugar desde el exterior para mantener a las personas bajo protección durante toda la noche.

Dado que todos los turistas venían en autobuses y camionetas adaptadas para dormir durante el trayecto, pudieron resguardarse en dichos vehículos al anochecer y dormir en éstos hasta que el código rojo en el estado fuera levantado.

¿Cómo están los turistas resguardados en el Zoológico de Guadalajara?

Según los reportes compartidos a medios la noche de ayer, alrededor de 1,200 personas tuvieron que pasar la noche en el Zoológico de Guadalajara tras el repentino estallido de actos violentos en el municipio y otras zonas del estado, pues se contaron 21 autobuses, 5 furgonetas y 4 vehículos particulares en el recinto.

La decisión de resguardar a los grupos turistas y visitantes locales fue tomada por las autoridades del zoológico, quienes también informaron este lunes 23 de febrero que las personas podían evacuar las instalaciones del parque de conservación con seguridad.

De acuerdo con la información compartida por Luis Soto Rendón, director general del recinto, los grupos de personas resguardadas empezaron a salir de la institución de conservación alrededor de las 8:00 horas de este lunes, transportándose en los autobuses y furgonetas de viaje.

Durante el día, las personas que restan por abandonar el zoológico de Guadalajara se están coordinando con las autoridades de sus ciudades o estados de origen para planear un regreseo seguro a sus hogares.