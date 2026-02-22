Abaten al Mencho: líder del CJNG y el criminal más buscado del mundo

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (La Crónica de Hoy)

Este domingo 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder absoluto y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales en un operativo del Ejército Mexicano en Jalisco, así lo confirmaron fuentes de alto nivel gubernamental.

El operativo, calificado como uno de los más importantes en años recientes por autoridades federales, se llevó a cabo en Tapalpa. Tras la confirmación del fallecimiento, se generó gran movilidad de las fuerzas de seguridad en al menos seis estados: Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Tamaulipas y Aguascalientes, con bloqueos carreteros y despliegues tácticos simultáneos.

Hasta el momento, se espera que el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, encabece una conferencia de prensa en la que brinde detalles sobre el operativo de esta mañana en el que abatieron a uno de los capos más buscados del mundo.

¿Quién era Nemesio Oseguera El Mencho?

Nacido el 17 de julio de 1966 en la comunidad de Naranjo de Chila, Aguililla (Michoacán), El Mencho tuvo un ascenso complejo y violento. Después de migrar a Estados Unidos en su juventud y enfrentar detenciones por tráfico de drogas, regresó a México y se vinculó con grupos del crimen organizado, primero con el Cártel del Milenio y luego, tras reacomodos violentos, fundó lo que se convertiría en el CJNG, junto a Erick Valencia Salazar (El 85).

Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más violentas y globales de México, operando en más de una docena de estados y con vínculos internacionales de tráfico de drogas, armas y recursos ilícitos. Las autoridades estadounidenses incluso ofrecían hasta 15 millones de dólares de recompensa por información que condujera a su captura o procesamiento, dentro del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado de EU.