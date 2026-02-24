Firman convenio SICT con gobierno de Sonora para creación de senderos seguros

Senderos Seguros: "Camina libre, Camina Segura"

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y el gobierno de Sonora, firmaron un convenio para la creación de senderos seguros “Camina Libre, Camina Segura”, en beneficio de 176 mil 685 habitantes de San Luis Río Colorado.

El convenio establece los mecanismos de coordinación y cooperación entre ambas partes conforme a sus competencias para garantizar la ejecución de obras específicas como la construcción e implementación de senderos seguros, la mejora del sistema de alumbrado público, intervención de infraestructuras y la creación de murales urbanos.

También se tienen contempladas otras acciones como la iluminación, a fin de modernizar y aumentar el alumbrado público en diferentes sectores de la ciudad con tecnología LED, y generar entornos amigables para la movilidad peatonal, incluyente y segura.

Los trabajos estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, conforme a convenio específico establecido entre la dependencia y la SICT “para la transformación de espacios públicos y la creación de senderos seguros, ‘Camina Libre, Camina Segura’ en beneficio de la población.

La Crónica de Hoy 2026