Guanajuato amplia educación media superior: 40 nuevos Bachilleratos Integrales para 2026

Con el objetivo de ofrecer más oportunidades educativas a los jóvenes de Guanajuato, la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció la apertura de 40 nuevos Bachilleratos Integrales para este 2026, como parte de una estrategia educativa que busca llevar el bachillerato a más comunidades y evitar que estudiantes abandonen sus estudios por falta de opciones cercanas.

La mandataria hizo el anuncio durante su programa semanal “Conectando con la Gente” desde San Diego de la Unión, donde explicó que este modelo aprovecha la infraestructura de las escuelas secundarias con turno matutino. Es decir, por la tarde esas escuelas funcionarán como preparatorias, lo que permite expandir la oferta educativa sin construir nuevos edificios desde cero.

“El año pasado iniciamos con 31 nuevas opciones de bachillerato y este año damos un paso más con 40 nuevos planteles. Con esto sumaremos espacios para que más jóvenes puedan seguir estudiando”, afirmó García Muñoz Ledo.

Según cifras oficiales del Gobierno de Guanajuato, la cobertura de educación media superior en la entidad ha aumentado del 74.9 % al 78.5 %, gracias a la apertura de nuevas opciones en distintos municipios. La meta es alcanzar una cobertura de 85 % para 2030.

La estrategia de Bachilleratos Integrales Guanajuato (BIG) está diseñada para que el nivel medio superior no solo se enfoque en materias tradicionales, sino también en actividades que desarrollen habilidades digitales, artísticas, deportivas y socioemocionales. La formación tiene una duración de dos años, y al finalizar los estudiantes pueden obtener microcredenciales que acreditan capacidades útiles en su vida personal y profesional.

El secretario de Educación del estado, Luis Ignacio Sánchez Gómez, explicó que este modelo educativo es una iniciativa que nació en Guanajuato y ha sido tomada como ejemplo en otros lugares. Con los 40 nuevos planteles se espera atender a más de 5 mil estudiantes adicionales en este ciclo escolar.

Durante el evento también participaron autoridades municipales y estudiantes. Uno de ellos, Jimena Abigail Guzmán Villegas, estudiante de un Bachillerato Integral en Dolores Hidalgo, compartió su experiencia: dijo que este modelo le ha permitido crecer académica y personalmente, participar en actividades culturales y deportivas, y definir mejor su proyecto de vida.

Además de expandir el nivel medio superior, las autoridades informaron sobre la apertura de 35 nuevos Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia (CCAPI), dirigidos a niños y niñas de entre 45 días y casi 3 años de edad. Estos centros buscan apoyar el desarrollo integral desde los primeros años de vida, que es un periodo clave para el aprendizaje.

El anuncio de los nuevos Bachilleratos Integrales forma parte de una política educativa más amplia que incluye ampliar la cobertura del sistema escolar, reducir la deserción y fortalecer las oportunidades de formación para la juventud guanajuatense.