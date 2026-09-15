Gobierno de Puebla refrenda compromiso ambiental con entrega de 274 mil árboles

El Gobierno de Puebla refrendó su compromiso con la conservación de los ecosistemas y el cuidado de los recursos naturales con la entrega de más de 274 mil plantas destinadas a la reforestación de la microrregión de Libres, que incluye ocho municipios del estado.

La jornada fue encabezada por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, como parte de las acciones para aumentar la superficie forestal de Puebla y avanzar hacia la meta estatal de plantar 2 millones 090 mil árboles durante 2026.

Las plantas serán utilizadas para reforestar los municipios de Chilchotla, Guadalupe Victoria, Lafragua, Ocotepec, Tepeyahualco, Tlachichuca, Xiutetelco y Libres, regiones que forman parte de una zona importante para los ecosistemas y los recursos hídricos del estado.

Durante la actividad, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, María de los Ángeles Ballesteros García, señaló que aumentar la densidad forestal permite contribuir a la recarga de los mantos acuíferos.

La funcionaria también explicó que estas acciones ayudan a disminuir la amenaza que representan la deforestación y la degradación del suelo para la regulación del agua. De esta manera, la reforestación no solamente busca recuperar zonas con vegetación, sino también contribuir al cuidado de los recursos naturales.

Por su parte, el diputado federal por el Distrito 4 de Libres, Juan Antonio González Hernández, destacó las acciones ambientales que se realizan tanto en Puebla como a nivel nacional.

El legislador mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Alejandro Armenta Mier, a quienes atribuyó un trabajo relacionado con la ciencia y la protección de la vida. También consideró que con las acciones realizadas se podrá superar la meta anual de 2 millones 090 mil árboles.

En tanto, la subsecretaria para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano, María de los Ángeles Mendoza Escalante, resaltó que la administración estatal ha incrementado sus esfuerzos para ampliar las áreas forestales y maderables en Puebla.

Como ejemplo, señaló que la microrregión de Libres recibió 155 mil plantas durante 2025, mientras que este año la cantidad aumentó a 274 mil plantas. El incremento forma parte de las acciones de reforestación que también se desarrollan en la zona del Citlaltépetl, conocida como Montaña de la Estrella.

El presidente municipal de Libres, Mario Díaz Hernández, destacó la importancia de que exista coordinación entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer la protección de los recursos naturales.Esta postura fue respaldada por María del Carmen Cervantes Pérez, titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), quien participó en las actividades relacionadas con la jornada de reforestación.

La microrregión de Libres también tiene importancia por su ubicación dentro de la cuenca del Balsas, considerada una de las cuencas más importantes de Puebla. Esta zona tiene su nacimiento en el Citlaltépetl, cerca de los límites entre Puebla y Veracruz, y cuenta con una importante biodiversidad, además de una amplia variedad de flora y fauna. Con la entrega de estas 274 mil plantas, el gobierno estatal busca avanzar en sus objetivos de reforestación y conservación ambiental, al mismo tiempo que promueve la colaboración entre autoridades estatales, municipales y federales para proteger los ecosistemas de Puebla.