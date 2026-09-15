Javier Lamarque reconoce avances en Sonora bajo la administración de Durazo

Javier Lamarque en el Quinto Informe de Gobierno de Sonora

Tras la presentación del Quinto Informe del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque, destacó la rendición de cuentas y los avances importantes que reflejan el rumbo de transformación y bienestar que vive el estado.

El aspirante a la coordinación interna de Morena en el estado, reconoció los resultados históricos alcanzados durante la actual administración estatal en distintos ámbitos de la vida social y económica de Sonora, particularmente señaló el respaldo a estudiantes, personas con discapacidad, mujeres y sectores productivos, así como en la ejecución de grandes obras y el fortalecimiento de actividades estratégicas para el desarrollo económico.

“Felicito al gobernador de Sonora, doctor Alfonso Durazo, por este quinto informe de gobierno, en el que rindió cuentas al pueblo de Sonora e hizo patente los importantes avances que hemos tenido en los distintos ámbitos y sectores de nuestra vida social y económica. Nunca antes como ahora se había apoyado tanto a las y los estudiantes, a las personas con discapacidad, a las mujeres y a los sectores productivos. Estos resultados han permitido recuperar el ánimo y el empuje de Sonora para seguir avanzando en la generación de bienestar para las familias sonorenses”, expresó.

Javier Lamarque también expresó su reconocimiento y agradecimiento al gobernador Alfonso Durazo por el trabajo realizado en favor de Sonora y sostuvo que los avances presentados son muestra de que la Cuarta Transformación está dando resultados en el estado.

“Sin duda, en Sonora la Cuarta Transformación está dando y seguirá dando resultados” finalizó.