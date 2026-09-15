Geraldine Ponce destaca justicia laboral en Tepic tras saldar adeudos históricos de más de una década

La presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce, destacó los avances alcanzados en materia de justicia financiera y estabilidad laboral durante su gestión, tras lograr la regularización del pago de sueldos y prestaciones atrasadas a las y los trabajadores del ayuntamiento, algunas de las cuales presentaban un rezago desde el año 2011.

Desde su llegada a la administración en 2021, el gobierno municipal identificó un acumulado de más de 10 años de incumplimientos en los pagos de los servidores públicos. Ponce, a través de redes sociales, enfatizó que el ordenamiento de las finanzas locales permitió liquidar estas deudas históricas y garantizar desde entonces el pago puntual de todas las obligaciones laborales.

“Hoy, las y los trabajadores de Tepic tienen la certeza de que su sueldo y sus prestaciones se pagan en tiempo y forma” señaló.

Estas acciones demuestran un nuevo impacto económico regional, pues la alcaldesa subrayó que la regularización salarial no solo asegura el bienestar de las familias de los empleados públicos, sino que impulsa la economía del estado de Nayarit, dependiente en gran medida del consumo local generado por este sector.

El cumplimiento en los compromisos laborales ha servido para consolidar la confianza y el respaldo del personal del ayuntamiento hacia la actual administración bajo el principio de “el buen juez por su casa empieza”.

“Fuimos un gobierno que asumió sus responsabilidades, que puso orden en las finanzas y que cumplió su palabra y eso nos permite hoy refrendar la confianza del pueblo” destacó.

​Con estas acciones, la administración municipal reafirma la reestructuración de las finanzas públicas como un eje clave para la gobernabilidad y el desarrollo económico de Tepic.