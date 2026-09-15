Torres Piña sabrá construir unidad: Giulianna Bugarini

La Diputada del Distrito 11 de Morelia, Giulianna Bugarini reconoció y felicitó a Carlos Torres Piña tras asumir la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán y señaló que este nombramiento abre una nueva etapa para fortalecer la unidad y la organización del movimiento.

Bugarini destacó que Torres Piña cuenta con una trayectoria construida desde el territorio, con conocimiento de las distintas regiones del estado y experiencia en responsabilidades políticas e institucionales que le han permitido demostrar capacidad para dialogar, construir acuerdos y entregar resultados.

“Carlos Torres Piña conoce Michoacán, lo ha recorrido durante muchos años y sabe que nuestro movimiento se construye escuchando al pueblo. Tiene experiencia, cercanía y capacidad para sumar, atributos que serán fundamentales en esta nueva responsabilidad”, señaló Bugarini.

Finalmente, invitó a reconocer a todas las compañeras y compañeros que participaron y trabajar para que las distintas expresiones sigan encontrándose en torno a un proyecto común.

“Michoacán ya tiene coordinador. Ahora debemos cerrar filas, organizarnos y seguir defendiendo juntas y juntos la transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló.

Además, a través de redes sociales también emitió un mensaje para su compañero.

“Hoy comienza una nueva etapa y estoy segura de que la asumirá con fuerza, compromiso y mucho corazón. El legado de la transformación está más vivo que nunca, porque seguimos unidos, caminando junto a nuestra gente y defendiendo las causas que nos trajeron hasta aquí” escribió.