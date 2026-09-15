Fiscalía de Nayarit reconoce infiltración del crimen organizado en policías

La Fiscalía General del Estado de Nayarit reconoció que existen investigaciones por la presunta infiltración de grupos del crimen organizado en las corporaciones policiacas de la entidad, tanto en la Policía Estatal como en las policías de los 20 municipios.

La titular de la Fiscalía, Elvia Ludmila Heredia Verduzco, confirmó que las investigaciones se encuentran abiertas y que las autoridades han detectado una estructura clandestina dentro de los cuerpos de seguridad.

De acuerdo con la fiscal, esta estructura presuntamente se encargaba de proporcionar información a grupos delictivos sobre los despliegues y operativos que realizaban las autoridades.Esta situación habría permitido que integrantes del crimen organizado conocieran con anticipación los movimientos de los cuerpos de seguridad, lo que dificultaba las labores de inteligencia y permitía que algunos objetivos considerados prioritarios lograran escapar.

Heredia Verduzco aseguró que las investigaciones abarcan a las corporaciones policiacas de los 20 municipios de Nayarit, además de la Policía Estatal “Obviamente, todas las policías están infiltradas; hay muchas investigaciones que están en curso, y sí, todas, todas, todas: las de los 20 municipios y la del estado también”, afirmó la funcionaria. Ante esta situación, la Fiscalía comenzó con la remoción de algunos mandos y el cierre de canales internos de información, con el objetivo de recuperar el factor sorpresa durante los operativos contra actividades relacionadas con el tráfico de drogas, armas y vehículos.

La fiscal señaló que las medidas tomadas han generado molestias y presiones hacia la institución, debido a que, según su versión, se están rompiendo antiguas complicidades entre integrantes de las corporaciones y grupos delictivos “Ellos están muy ofendidos con la institución, conmigo en particular”, declaró Heredia Verduzco, quien agregó que algunos grupos estaban acostumbrados a que no se realizaran investigaciones por delitos como la extorsión.

Las declaraciones de la funcionaria se producen en medio de una serie de hechos violentos registrados en Nayarit durante las últimas semanas, entre ellos la colocación de narcomantas y el hallazgo de cuerpos colgados en Tepic. En algunos de estos mensajes apareció la leyenda “La nueva administración se respeta”, situación que, de acuerdo con la Fiscalía, estaría relacionada con una disputa por el control de la plaza entre grupos delictivos.

La dependencia también relacionó estos hechos con cambios recientes en las estructuras de los grupos criminales que operan en la entidad. Otro de los casos mencionados por las autoridades es el homicidio de dos abogados ocurrido en Ixtlán del Río, identificados extraoficialmente como Alejandro Ruiz Velasco y Alonso Ruiz Rivera.

Según las declaraciones de la fiscal, ambos abogados habían acudido meses atrás a las instalaciones de la Fiscalía para amenazar al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y a la propia funcionaria, luego de que las autoridades se negaran a restituirles 800 hectáreas ubicadas en la Riviera Nayarit. Los terrenos, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, habían sido recuperados después de un presunto fraude que habría alcanzado un monto cercano a los 100 mil millones de pesos.

Heredia Verduzco afirmó que los dos abogados presuntamente operaban como emisarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que tenían vínculos con integrantes de ese grupo criminal. La Fiscalía informó que las investigaciones relacionadas con los hechos violentos recientes han permitido detener a más de 15 personas presuntamente involucradas. Entre los detenidos se encontrarían personas señaladas como responsables del secuestro y homicidio de las víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados colgados, así como individuos relacionados con la colocación de las narcomantas.

También fue detenido un herrero que presuntamente fabricaba artefactos ponchallantas para un grupo delictivo. La Fiscalía aseguró que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles integrantes de estas estructuras y avanzar en la depuración de las corporaciones policiacas de Nayarit.