Por su cumpleaños, regidora del PVEM en SLP recibe baile exótico en su oficina

La regidora de Río Verde, en SLP, Rosa María Huerta Valdez, al festejar su cumpleaños en su oficina municipal (Captura de video)

De fiesta en horas de oficina — La regidora del PVEM en el municipio de Rioverde, en San Luis Potosí, Rosa María Huerta Valdez, está en el ojo del huracán, luego de que fuera captada en video recibiendo un baile exótico en su oficina por parte de un aspirante a stripper, con motivo de su cumpleaños, lo que ha desatado críticas de internautas.

En la grabación que fue publicada en redes sociales se observa a la funcionaria municipal el momento en el que recibe el regalo emocionada y deja sus actividades de atención a la ciudadanía para aprovechar el momento y dar algunas nalgadas al bailarín que vestía chamarra color roja, una musculatura postiza y una gorra de oficial.

En el video acompañado con el mensaje “Sexy boy festejando a la comadre Rosa María Huerta”, se ve a la regidora que baila con el actor mientras se ríe mientras ambos disfrutan del show.

La situación desató críticas de internautas que arremetieron contra la funcionaria por hacer a un lado sus labores e interrumpir la atención a ciudadanos para jugar en horas de trabajo.

Tras la viralización del video, la regidora respondió que no le afectan las críticas y que había disfrutado el momento y que incluso terminó con dolor de cabeza por tanto reír.

