Sinaloa abrirá trámite de licencias de conducir permanentes desde el 17 de marzo

Las personas que quieran obtener una licencia de conducir permanente en el estado de Sinaloa podrán iniciar el trámite a partir del 17 de marzo de 2026, así lo informó el secretario de Administración y Finanzas del estado, Joaquín Landeros Guicho. Esta medida fue anunciada en atención a las instrucciones del gobernador Rubén Rocha Moya y busca facilitar un trámite que represente certeza jurídica y ahorro para l@s conductores.

El funcionario explicó que este programa será temporal y se realizará a través del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES). Aunque ya se sabe que abrirá el 17 de marzo, aún está por definirse cuánto tiempo permanecerá vigente, ya que dependerá de lo que determine el gobierno estatal.

Las licencias de conducir permanentes estarán disponibles para automovilistas y motociclistas que ya cuenten con una licencia vigente o que incluso esté vencida, siempre y cuando la persona cumpla con ciertos requisitos. El trámite podrá hacerse tanto de forma presencial como en línea, mediante la plataforma de Ciudadano Digital del estado.

¿Cómo será el proceso?

Quienes deseen obtener su licencia permanente podrán acudir a las oficinas de la Dirección de Vialidad y Transporte, así como a los módulos y colecturías de recaudación en las diferentes regiones de Sinaloa, con excepción de algunos puntos específicos que no estarán disponibles, como el módulo de Recaudación de Homex y la colecturía de Quilá.

También existe la opción de hacer el trámite en línea, lo que significa que las personas pueden iniciar el proceso desde una computadora o celular sin necesidad de acudir físicamente, y luego recibir la licencia en su domicilio si así lo desean, con un costo adicional.

Precio y beneficios

El costo estimado para obtener la Licencia Permanente será de 18 UMA’s más un 10 % adicional para educación, lo que equivale a aproximadamente 2 323 pesos. Si la persona decide recibir su documento en casa, se cobrará un extra de 48 pesos por el servicio de envío.

Según las autoridades, esta nueva modalidad brinda mayores ventajas porque elimina la necesidad de estar renovando la licencia cada cierto tiempo, lo que genera ahorro a largo plazo y menos trámites repetidos para la población. Además, se busca que el proceso sea más sencillo y accesible, reforzando la cultura de la legalidad y reduciendo la carga burocrática.

Requisitos para solicitarla

No todos podrán tramitar la licencia permanente; hay requisitos que deben cumplirse. Entre ellos están:

Tener una licencia vigente o que esté registrada en Sinaloa.

No contar con infracciones graves en el historial de manejo.

No registrar sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Presentar identificación oficial vigente y estar en los padrones estatales de vialidad.

Firmar un manifiesto en el que la persona declare bajo protesta de decir verdad que se encuentra en buen estado de salud para conducir.

Además, quienes necesiten una reposición de la licencia permanente por pérdida, robo, deterioro, actualización de datos o daño físico también podrán solicitarla bajo este nuevo esquema.

Este nuevo programa representa un cambio importante en la forma en que los conductores pueden obtener y conservar su documento de manejo, con la intención de generar un beneficio directo para las y los ciudadanos de Sinaloa.