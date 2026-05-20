Coahuila y SENASICA ponen en marcha estrategia para contener el gusano barrenador en la región Carbonífera

Estrategia binacional para contener el gusano barrenador en la región Carbonífera

Por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural y en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), al igual que con autoridades de Estados Unidos, el Gobierno del Estado de Coahuila ha desplegado un operativo de emergencia y contención epidemiológica después de que haya sido detectado el primer caso positivo de gusano barrenador del ganado en la región Carbonífera.

En la presentación de la estrategia, Gabriel Ayala Borunda, director General de Salud Animal del SENASICA, junto al secretario de Desarrollo Rural; Jesús María Montemayor Garza, compartieron los detalles de las acciones que de manera se aplican de manera inmediata con el objetivo de salvaguardar el patrimonio ganadero del estado y de todo el país..

Como eje central de la estrategia biológica, desde el 20 de mayo del 2026 se llevó a cabo la liberación de 8 millones de moscas estériles en la zona afectada; el proceso se va a repetir una vez a la semana.

La dispersión se realizará de manera terrestre a través de cámaras especiales de emergencia biológica que han sido colocadas estratégicamente en los ranchos circundantes.

Ayala Borunda informó que ya se encuentran activas tres brigadas de personal calificado de la Comisión Binacional México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas (CPA). En un perímetro de 20 kilómetros cuadrados a la redonda del caso original, los especialistas están realizando un barrido clínico “rancho por rancho” en el que revisan animal por animal, curando heridas de forma gratuita e igualmente aplicando tratamientos preventivos con larvicidas de alta efectividad (doramectina).

Desde el primer caso en Coahuila sólo se han registrado un total de 18, de los cuales 15 se mantienen activos, (bajo control, curados y en proceso de monitoreo técnico). Además 5 de esos casos corresponden a caninos, ya que el el gusano barrenador ataca a cualquier animal de sangre caliente. Por dicha razón va a iniciar una campaña con la Secretaría de Salud que se enfoque en las mascotas. Las autoridades calmaron los nervios de cualquiera que pudiera sentirse así, al enfatizar que no existe en el país un solo reporte de muerte de animales que han fallecido por la plaga. No se trata de una enfermedad viral o bacteriana, en su lugar es una miasis tratable y curable.

Para continuar con las precauciones, las autoridades estatales y federales hicieron un llamado a que los ganaderos y el sector social reporten inmediatamente cualquier sospecha de gusanera. Asimismo, se aseguró que los ranchos no se encuarentenarán los ranchos ni se realizarán inspecciones con fines fiscales o de regularización de herrajes y aretes. El lema de la campaña preventiva destaca que “sin heridas no hay gusaneras”, instando a revisar constantemente al ganado y curar laceraciones que han sido provocadas por garrapatas, descornados o peleas de animales.

Por último, el secretario de Desarrollo Rural de Coahuila señaló que, si bien la exportación ganadera se encuentra en pausa temporal debido al estatus de emergencia fronteriza, la total transparencia de información con el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) y el sólido blindaje sanitario permitirán reactivar el comercio internacional a corto plazo.