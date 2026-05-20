EU sanciona a más de 12 personas y empresas por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ampliado su sanción sumado a más de 12 personas, empresarios y empresas que supuestamente están vinculadas al trafico de fentanilo, lavado de dinero y la facilitación financiera de redes de apoyo económicas, que benefician al Cártel de Sinaloa.

Como consecuencia de la sanción, tanto las personas, como las empresas se quedan si la capacidad de continuar sus operaciones dentro del sistema financiero estadounidense y tampoco pueden llevar a cabo negocios con ciudadanos o compañías de dicho país. De igual manera si alguna institución financiera o alguna persona realiza ciertas transacciones con los sancionados, esto puede generar secuelas bajo la normativa de Estados Unidos.

En el comunicado de OFAC se pueden señalar a dos estructuras principales, en primer lugar se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien ha sido señalado como el líder de una red que se dedica a lavar ganancias que provienen del tráfico de fentanilo, al igual que de otras drogas para el Cártel de Sinaloa. En el mismo hilo se encuentra el restaurante “Gorditas Chiwas”, que se localiza en Chihuahua y su propietario Alfredo Orozco Romero.

Otros de los nombres que han sido categorizados en la misma estructura de Avilés son:

Jesús Alonso Aispuro Félix

Rodrigo Alarcón Palomares

Amalia Margarita Romero Moreno

Liliana Orozco Romero

Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., empresa mexicana de seguridad

En segundo lugar se ubica Jesús González Peñuelas, también conocido como “Chuy” González, por quien desde el 2024 existe una recompensa de 5 millones de dólares a quien brinde información para obtener su captura. Identificado como un fugitivo, igualmente lo han acusado de ser parte del tráfico de narcóticos que tienen como destino Estados Unidos, además de participar en operaciones de lavado de dinero para la misma organización criminal.

Dentro de esta segunda red, los nombres que la OFAC sancionó incluyen a:

Cástulo Bojórquez Chaparro

Fredi Ismael García Sandoval

Luis Arnulfo Moreno Zamora

Baltazar Sáenz Aguilar

Noé de Jesús Castro Rocha

El Departamento del Tesoro, explicó que esta lista de individuos ha sido señalada por presuntamente participar en la producción y distribución de drogas y de movimientos de efectivo que va desde Estados Unidos hacia México.