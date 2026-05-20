En Guanajuato el programa Viviendas para el Bienestar tiene un avance del 20.7%

Miércoles de Vivienda EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

La decimoséptima conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que se le dedica un espacio a la supervisión del programa Miércoles de Vivienda tuvo lugar por primera vez en Guanajuato. En el enlace con el Palacio Nacional estuvieron presentes la gobernadora del estado; Libia Dennise García Muñoz Ledo, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); Octavio Romero Oropeza, el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la SEDATU, José Alfonso Iracheta Carroll y una de las familias beneficiadas.

A nivel nacional, el objetivo de Miércoles de Vivienda es la construcción de 1.8 millones de hogares, priorizando a las y los trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos y a las madres solteras. A lo largo de toda la iniciativa se han entregado 1,204 viviendas.

El 20 de mayo del 2026, se entregaron 11 viviendas en el conjunto habitacional Real de San José Iturbide II, Guanajuato además ya hay 25 proyectos iniciados con 15,742 viviendas en proceso, lo que marca un avance del 20.7 por ciento en el estado.

“La meta original que teníamos para el estado de Guanajuato era de 21 mil viviendas, pero la logramos ampliar en conjunto con todos los organismos de Vivienda a 75,997 de las cuales 6 mil son de la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) , 65 mil del INFONAVIT y 4,997 del FOBISTE (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado)”, explicó José Iracheta.

La inversión total que se tiene estimada para el proyecto, únicamente en Guanajuato, es de 45,598 millones de pesos, y además se van a generar 227 empleos directos y 341 mil empleos indirectos que beneficiarán a 273 personas, es decir alrededor de 76 mil familias.