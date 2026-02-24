Tlaxcala y Puebla refuerzan seguridad con Mesa de Inteligencia Interestatal

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la zona limítrofe entre Tlaxcala y Puebla, los gobiernos de ambas entidades, en coordinación con las Fuerzas Armadas, llevaron a cabo una Mesa de Inteligencia Interestatal, donde acordaron reforzar las estrategias conjuntas para prevenir y combatir delitos en la región.

El encuentro se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La reunión fue encabezada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quienes destacaron la importancia de mantener un trabajo coordinado para blindar la franja territorial que comparten ambos estados.

Durante la sesión de trabajo, las autoridades ratificaron su compromiso de fortalecer la coordinación operativa e institucional entre corporaciones civiles y mandos de las Fuerzas Armadas. Se acordó priorizar acciones estratégicas enfocadas en la prevención del delito, labores de inteligencia y capacidad de reacción inmediata ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de la población.

Uno de los temas abordados fue el caso de Karina N. y Alexandro N., sobre el cual las autoridades reiteraron que existe colaboración plena entre Tlaxcala y Puebla. Señalaron que el proceso se realiza con apego estricto a la ley y bajo la coordinación de las instancias ministeriales correspondientes. Además, subrayaron el compromiso de esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

A la Mesa de Inteligencia asistieron importantes mandos de seguridad nacional. Entre ellos estuvieron Miguel Ángel Aguirre Lara, comandante interino de la VI Región Militar; Francisco Antonio Enríquez Rojas, comandante de la 25/a Zona Militar; Héctor Francisco Morán González, jefe de Estado Mayor de la VI Región Militar; y José Martín Luna de la Luz, coordinador territorial de la Guardia Nacional Región Centro.

También participó Isidro Revilla Castañeda, comandante del Mando Especial Cero Robos Autopista México-Puebla, además de representantes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quienes aportaron información estratégica para fortalecer las acciones conjuntas.

Por parte del Gobierno de Puebla acudieron Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación; José Luis García Parra, coordinador de Gabinete; el vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública; e Idamis Pastor Betancourt, fiscal General del Estado.

En representación de Tlaxcala participaron José Mario Vega Hernández, comandante de la 23/a Zona Militar; Raúl Martínez González, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Gobierno; Alberto Martín Perea Marrufo, secretario de Seguridad Ciudadana; y Ernestina Carro Roldán, fiscal General de Justicia del Estado.

Las autoridades coincidieron en que esta Mesa de Inteligencia Interestatal consolida los mecanismos de cooperación entre ambos gobiernos y las instancias federales. El objetivo principal es garantizar condiciones de seguridad, legalidad y estabilidad en la región, especialmente en la zona limítrofe, donde históricamente se requiere vigilancia constante.