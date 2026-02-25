Gobernador Rocha inaugura la Expo Agro Sinaloa 2026 y refrenda respaldo a productores

Al inaugurar la edición 34 de la Expo Agro Sinaloa 2026, el gobernador Rubén Rocha Moya reafirmó su compromiso de seguir gestionando mejores condiciones de comercialización para los productores del estado, especialmente ante la próxima cosecha de maíz que comenzará a levantarse a partir del mes de mayo.

El mandatario estatal fue invitado por el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Jesús Rojo Plascencia, para poner en marcha esta tradicional exposición agrícola, que se desarrolla durante miércoles y jueves en el Campo Experimental de la Fundación Produce, en la sindicatura de Aguaruto.

Ante la presencia del subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño quien acudió en representación del titular de la SADER, Julio Berdegué Sacristán, Rocha Moya señaló que el tema central para el sector es la comercialización de las próximas cosechas.

“Soy un aferrado, mi querido Leonel, tú lo sabes, de que necesitamos darle una solución de fondo y por todo el tiempo en materia de comercialización de nuestros productos; éste es un problema central porque supone soberanía alimentaria”, expresó el gobernador.

Rocha destacó que se trabaja en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para encontrar mecanismos que garanticen la colocación de la producción sinaloense en condiciones favorables. Añadió que sostendrá un diálogo con la mandataria federal durante su visita a Sinaloa para abordar el tema del precio del maíz y las condiciones del mercado.

El gobernador también recordó que existe un compromiso pendiente con los productores de trigo y precisó que el Gobierno del Estado otorgó, con recursos propios, un apoyo extraordinario de 400 pesos por tonelada en diciembre pasado, con el objetivo de ayudar a los trigueros mientras se liberan los apoyos federales.

Por su parte, el subsecretario Leonel Cota Montaño informó que el pago de los apoyos pendientes a los trigueros presenta un avance del 70 por ciento y aseguró que para el 10 de marzo quedarán cubiertos en su totalidad.

“Estamos cerrando el ciclo de pago del trigo, yo espero que el 10 de marzo queden pagados los apoyos al 100 por ciento”, afirmó el funcionario federal, quien agregó que también se revisan adeudos de ciclos anteriores en el caso del maíz, con el compromiso de cubrirlos en su totalidad.

Durante el evento también se anunció la puesta en marcha del programa federal “Cosechando Soberanía”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla una bolsa de 5 mil 700 millones de pesos en créditos con tasas preferenciales del 8.25 por ciento para productores agrícolas, ganaderos y pescadores.

Además, se dio a conocer que los productores de caña de azúcar en Sinaloa serán incorporados este año a dos programas federales: la entrega gratuita de fertilizantes y el programa Producción para el Bienestar, sumándose al padrón de 35 mil productores beneficiarios en la entidad.

Al dar la bienvenida, el presidente de CAADES, Jesús Rojo Plascencia, reconoció la voluntad del gobernador para impulsar la Expo Agro y solicitó agilizar los pagos federales pendientes. Señaló que este encuentro representa un espacio para renovar el ánimo del sector y continuar fortaleciendo la producción de alimentos.

En la ceremonia también participaron el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Haro Encinas; el director de FIRA, Jesús Alán Elizondo Flores; y diversas autoridades estatales, legislativas y municipales.

La Expo Agro Sinaloa 2026 se consolida como uno de los encuentros agrícolas más importantes del país, donde productores, empresas y autoridades dialogan sobre innovación, financiamiento y los retos del campo sinaloense.