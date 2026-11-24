Yakohama invierte más de 10 mil mdp en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas acompañó a directivos de la empresa Yokohama durante la inauguración de su planta en Saltillo, en el área de Derramadero. Durante este evento también se anunció el proyecto de expansión de lo que será la segunda fase de esta empresa global llantera.

En estas dos fases, Yokohama invierte alrededor de 10 mil millones de pesos y generará más de mil 500 empleos directos.Esta será la planta de Yokohama más grande del mundo.

El mandatario dio a conocer que gracias al trabajo en equipo entre gobierno, ciudadanos, sociedad civil organizada, iniciativa privada, los órdenes de gobierno y poderes del Estado, a Coahuila han llegado 222 empresas en los primeros tres años de su administración, de 19 países, con inversiones por alrededor de 190 mil millones de pesos que representan 86 mil nuevos empleos para la gente de todas las regiones de la entidad.

“Hoy estamos aquí en el arranque de las operaciones de esta planta de Yokohama en Saltillo, que es muy importante para su corporativo”, expresó.

Reiteró que no hay nada mejor para las y los coahuilenses que el que puedan tener acceso a más y mejores empleos, porque esa es la mejor manera de sacar adelante a sus familias, además de realizarse profesionalmente.

Destacó que su gobierno trabaja para generar las mejores condiciones de desarrollo, dando prioridades a temas de seguridad, estabilidad laboral, Estado de Derecho, servicios, infraestructura y mano de obra calificada.

Recordó que la recién inaugurada carretera Saltillo – Derramadero fue un compromiso de campaña con los más de 30 mil trabajadores que laboran en esta área industrial de la capital de Coahuila, compromiso cumplido que abona a la competitividad de Coahuila.

Por su parte, Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, expresó que el que se den este tipo de anuncios e inauguraciones es sinónimo de una estrategia clara que promueve al Estado para que cada vez más empresas de todo el mundo sigan teniendo a Coahuila en el radar como un gran destino para sus inversiones.

Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, aseguró que Coahuila se ha consolidado como un referente nacional en competitividad, formalidad laboral y seguridad.

“La puesta en marcha de esta planta representa nuevas oportunidades para toda la región Sureste de Coahuila, con la generación de más de mil empleos que contribuirán al desarrollo y mejor calidad de vida de las familias”, mencionó.

Masataka Yamaishi, presidente y director ejecutivo (CEO) y presidente del Consejo de Administración de Yokohama, informó que Saltillo se distinguía como una ubicación ideal para la expansión de la empresa, al ofrecer una conexión continua de ferrocarril y carreteras con acceso a los Estados Unidos, un ambiente de negocios propicio, y mano de obra calificada y trabajadora.