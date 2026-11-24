Tamaulipas

Durante noviembre, un total de 947 personas de distintos sectores de la población recibieron capacitación y participaron en actividades de sensibilización para fortalecer la cultura de paz, la convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos en Tamaulipas.

La directora de Capacitación en Mediación, Ana Karen Barrientos Lumbreras, informó que estas acciones buscan acercar herramientas de diálogo y mediación a escuelas y comunidades, con el propósito de prevenir la violencia y fomentar relaciones basadas en el respeto.

Explicó que el trabajo se desarrolla en línea con la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya, que promueve el diálogo y la construcción de entornos pacíficos mediante la formación de distintos sectores de la sociedad.

Entre las actividades realizadas durante el mes destacó la estrategia “Mediación en la Primera Infancia”, en la que participaron cuatro escuelas primarias. El programa busca que niñas y niños desarrollen habilidades socioemocionales desde edades tempranas, como la empatía, el respeto, la comunicación asertiva y el reconocimiento de sus emociones.

Estas acciones se llevaron a cabo mediante el Programa FORTAMUN 2026, en coordinación con el municipio de Victoria, como parte del proyecto de Prevención de Acoso y Violencia Escolar (PVE) en Escuelas Primarias.

La iniciativa incorpora herramientas de mediación y resolución pacífica de conflictos a las estrategias de prevención y atención de la violencia en los planteles educativos.

En el caso de las y los adolescentes, la estrategia “Aprendiendo a Mediar” llegó a una telesecundaria, donde el alumnado trabajó en la identificación de conflictos, el reconocimiento de sus causas y la búsqueda de soluciones mediante el diálogo, la escucha y el respeto mutuo.

Las actividades también incluyeron a mujeres integrantes de los Círculos Violeta del Sistema DIF Tamaulipas, quienes participaron en “Mediando mi Yo Interior”.

Este espacio estuvo enfocado en el reconocimiento de las emociones, el fortalecimiento personal y el desarrollo de habilidades para construir relaciones más saludables.

Barrientos Lumbreras señaló que acercar la mediación a diferentes sectores permite generar espacios de aprendizaje y prevención, además de ofrecer herramientas para transformar la manera en que las personas enfrentan sus diferencias.

La funcionaria destacó que estas acciones buscan contribuir a una cultura de paz y mejorar las condiciones de convivencia entre las familias tamaulipecas.