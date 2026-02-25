Instala Gobierno de Jalisco Mesa de Impulso Económico para fortalecer al sector productivo

Con el objetivo de garantizar la continuidad de las cadenas de suministro, asegurar el abasto y brindar certeza a empresarios y trabajadores, el Gobierno de Jalisco instaló la Mesa de Impulso Económico, tras los incidentes registrados el pasado domingo en la entidad.

La estrategia es encabezada por la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico y tiene como finalidad fortalecer la actividad productiva en los sectores comercial, industrial y de servicios, además de proteger el empleo en todas las regiones del estado.

De acuerdo con la información oficial, la Mesa de Impulso Económico está integrada por las Secretarías de Turismo; Agricultura y Desarrollo Rural; Desarrollo Energético Sustentable; Trabajo y Previsión Social; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Desarrollo Económico. Asimismo, mantendrá coordinación transversal con el resto de las dependencias estatales para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

Entre las primeras acciones implementadas se encuentra el establecimiento de un monitoreo permanente por regiones y municipios, con el fin de detectar posibles afectaciones en las cadenas de suministro, logística y distribución de productos. Este trabajo se realiza en coordinación con mayoristas, productores, distribuidores y cámaras empresariales.

El diagnóstico que se genere permitirá aplicar estrategias oportunas para fortalecer la capacidad logística instalada y garantizar la continuidad del flujo comercial en el estado, evitando desabasto o afectaciones mayores a la economía local.

De manera paralela, y en coordinación con la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Economía del Gobierno de México, la Secretaría de Desarrollo Económico activó el Comité de Abasto Privado del Estado. Este mecanismo forma parte del Programa para el Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de Emergencia (PRAPSE).

El Comité tiene como objetivo asegurar el suministro oportuno de alimentos y artículos de primera necesidad, mantener estabilidad en la oferta y prevenir distorsiones en el mercado. Con ello, se busca garantizar condiciones de certidumbre tanto para las familias jaliscienses como para el sector productivo.

Además, se trabaja en la alineación de programas de apoyo que permitan brindar liquidez a las empresas y contribuir a la conservación del empleo, especialmente en las zonas que pudieran haber resultado afectadas por los hechos recientes.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que el Código Rojo fue levantado en todo el estado, aunque la Mesa Estatal de Seguridad continuará en sesión permanente para mantener la coordinación interinstitucional y salvaguardar la tranquilidad de la ciudadanía.

Tras los acontecimientos del fin de semana, cámaras y asociaciones industriales retomaron sus actividades económicas y productivas, al igual que instituciones bancarias, tiendas de conveniencia, supermercados, gasolineras y centrales de abasto.

En destinos estratégicos como Puerto Vallarta y la Zona Metropolitana de Guadalajara, la actividad turística y comercial opera con normalidad, gracias a la coordinación entre autoridades estatales y federales, así como a la presencia permanente de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, el Gobierno de Jalisco reiteró su compromiso de proteger el dinamismo económico del estado, fortalecer la confianza empresarial y mantener condiciones de estabilidad para la inversión y el empleo.

En relación con la situación registrada el fin de semana, se señaló que podría ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 427, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, al tratarse de una eventual suspensión temporal derivada de un caso fortuito.

En ese sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hizo un llamado a las y los empleadores que hayan suspendido actividades, o cuyos trabajadores no hayan podido acudir a sus centros laborales, a privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos entre empleadores, trabajadores y representaciones sindicales, en un acto de responsabilidad y solidaridad.