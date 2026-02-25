Transparencia y protección de datos, ejes del nuevo modelo en Sinaloa

. Para el gobernador Rubén Rocha Moya la transparencia y la rendición de cuentas es el eje del gobierno.

En el marco de la armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y la construcción de leyes secundarias, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas aseguró que los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales estarán garantizados en la entidad.

Durante la reunión de trabajo Espacio de Diálogo Institucional para el Intercambio de Perspectivas Generales en Materia de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, la titular de la dependencia, Sandra Angulo Cázarez, subrayó que es prioridad para el Gobierno del Estado impulsar un modelo eficiente y cercano a la ciudadanía en materia de acceso a la información pública.

“La reconfiguración de esta materia sigue garantizando los mecanismos de control ciudadano, de acceso a la información y protección de datos personales que obligan a las instituciones a proveer información de interés público”, puntualizó.

Angulo Cázarez destacó que para el gobernador Rubén Rocha Moya, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen el eje del gobierno, pues facilitan la toma de decisiones orientadas al bienestar de las y los sinaloenses. En ese sentido, respaldó la realización de encuentros que permitan escuchar las inquietudes ciudadanas y atenderlas conforme a lo que marca la Ley General de Transparencia.

Asimismo, adelantó que el Poder Ejecutivo trabaja en una iniciativa alineada al esquema nacional, la cual será presentada al Congreso del Estado para su revisión y discusión, con el objetivo de consolidar un modelo de avanzada que garantice el derecho a saber en Sinaloa.

La reunión fue convocada por la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, integrada por los diputados Rodolfo Valenzuela Sánchez (Presidente), Paola Gárate Valenzuela (Secretaria), Roxana Rubio Valdez, Arely Ruiz López y Kristiam Espinoza García (vocales).

Por parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción participaron Lucía Mimiaga León, Presidenta; Emma Félix Rivera, Auditora Superior del Estado; Francisco Galicia Morales, Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; José Luis Moreno López, Presidente de Ceaip; y la propia Sandra Angulo Cázarez, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas.