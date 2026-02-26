Denuncian vecinos aumento de inseguridad en Tecámac

Habitantes de Ojo de Agua y Loma Bonita de Tecámac, denunciarón un alta en la inseguridad que prevelece en la zona como la prevalencia de delitos en plazas comerciales y el robo de vehículos y a transeúnte.

Han vuelto “los cristalazos” el robo de autos estacionados en plazas comerciales y en las calles, “sin importar modelo”, los consultados indicaron “hasta camionetas viejitas se han llevado”, dieron a conocer.

A pesar de la situación y de la exigencia para que se aumente la seguridad, la presidenta municipal, Rosi Wong, no atiende las demandas ciudadanas e incluso difunde en sus redes sociales que ha bajado el robo de vehículos en el municipio.

“Lo único, que hace la policía local (Guardia Civil) es espantarnos diciendo que aquí hay células del CJNG”, denunciaron los consultados; “ese domingo en vez de tranquilizarnos, lanzaron un comunicado, casi casi para decirnos que no saliéramos”, advirtieron los vecinos de Ojos Agua entrevistados en conocida plaza comercial del municipio.

Señalaron que cada vez más vecinos compran cámaras de videovigilancia, porque la Guardia Civil, no hace nada, Rosi Wong viajando y anunciando festivales, mientras el municipio se hunde en el caos.